Pourquoi le sel et les épices subliment-ils le goût des plats? La réponse traverse les âges, de la préhistoire à notre cuisine moderne. Voici une odyssée à travers l’histoire, le goût et l’audace culinaire.

Plus d’arômes pour plus de plaisir

Les Condiments bio de Sel des Alpes rendent l’assaisonnement plus simple. Photo: Olivia Pulver

En bref L’assaisonnement est un art du goût hérité des siècles

Les épices sont des témoins de l’identité culturelle et régionale

Article rémunéré, présenté par Sel des Alpes.

L’assaisonnement des plats est un art ancestral qui accompagne l’humanité depuis ses débuts. Les épices, les herbes, mais surtout le sel font partie des ingrédients les plus anciens de la cuisine et continuent d’influencer aujourd’hui encore notre culture culinaire et alimentaire. Dès l’âge de pierre, l’homme utilisait de la terre salée ou des minéraux salés pour conserver ses proies et en affiner le goût. Aujourd’hui encore, le sel demeure indispensable en cuisine. En Suisse, il est provient des Salines de Riburg (AG) et Schweizerhalle (BL) mais aussi de Bex (VD) d'où il est extrait depuis près de 500 ans. C'est là qu'est produit le Sel des Alpes, un sel de cuisine de grande qualité.

Les épices ne donnent pas seulement du goût aux aliments, elles peuvent aussi avoir un effet positif sur la santé. Photo: Olivia Pulver

Du goût à l’identité régionale

Pourquoi assaisonner? La réponse est plus profonde qu’il n’y paraît. Assaisonner ne se limite pas à relever un plat, c’est un geste qui touche à notre culture culinaire, à nos sens et même à notre bien-être.

Intensifier le goût: qu'elles soient sucrées, salées, acides, amères ou apportent de l'umami, les épices éveillent nos papilles et apportent du caractère aux plats. Une pincée de sel exalte les arômes, le piment ajoute du piquant et de la profondeur, tandis que des herbes comme le basilic ou le thym apportent une touche de fraîcheur.

Stimuler l’appétit: l’odeur du poivre fraîchement moulu ou de l’ail doré dans une poêle suffit à mettre l’eau à la bouche. Les épices éveillent les sens et renforcent l’envie de savourer chaque plat.

Contribuer à la santé: les épices peuvent aussi avoir des bienfaits sur l’organisme. Le curcuma est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, le gingembre favorise la digestion et l’ail est réputé pour renforcer le système immunitaire. Ainsi, bien assaisonner, c’est aussi bon pour la santé.

Prolonger la conservation des aliments: bien avant l’invention du réfrigérateur, le sel était l’un des rares moyens de préserver la viande, le poisson et les légumes. Les produits fermentés, comme la choucroute ou le kimchi, montrent que l’art de l’assaisonnement et de la conservation reprend de l’importance aujourd’hui.

Un marqueur d’identité culturelle et régionale: chaque région du monde a ses propres traditions en matière d’assaisonnement. L’Italie est imprégnée des arômes de basilic et d’origan, l’Inde se distingue par la richesse de ses mélanges de curry, tandis que le Japon équilibre subtilement sauce soja, miso et wasabi. Assaisonner, c’est raconter des histoires de diversité culturelle et de caractère régional.

Un assaisonnement parfait, sans effort:mode d'emploi Découvrez l'assaisonnement idéal avec les Condiments bio de Sel des Alpes. Le Condiment pour viande révèle toute la richesse des steaks, du poulet et autres grillades grâce à l'association du paprika, de l'ail et du poivre. Pour des röstis dorés et croustillants, des pommes de terre sautées ou des frites épicées, le Condiment pour pommes de terre associe harmonieusement thym et romarin. Et pour retrouver les saveurs authentiques de la cuisine suisse, le Condiment pour cuisine suisse apporte ce petit plus aux grands classiques, comme les macaronis des Alpes ou l'émincé zurichois. Chaque condiment est mis au point avec du sel des Alpes suisses et les meilleurs ingrédients issus de l'agriculture biologique. Un plaisir naturel à chaque bouchée.

L’assaisonnement, plus qu’une tradition

Autrefois influencé par des nécessités, comme la conservation des aliments ou la rareté des ingrédients, l’assaisonnement connaît aujourd’hui un véritable renouveau. Les supermarchés regorgent d’épices venues des quatre coins du monde, et les grandes cuisines nous inspirent à expérimenter de nouvelles combinaisons de saveurs.

Plus qu’une simple tradition, l’assaisonnement est devenu une expérience à part entière. Que se passe-t-il lorsqu’on ajoute du sel à une préparation sucrée, comme dans le caramel salé? Ou lorsqu’on associe le piquant et le sucré, comme dans une sauce chili-mangue? Les possibilités sont infinies, à l’image de la diversité des épices. Même la texture des plats peut être influencée par l’assaisonnement. Le paprika ou la moutarde en poudre permettent d’obtenir une croûte croustillante, tandis que le sel favorise le croquant des légumes lors de la cuisson.

L’assaisonnement joue aussi un rôle clé dans les régimes alternatifs de la cuisine contemporaine. Dans les plats végans et végétariens, les mélanges d’épices ingénieux permettent d’intensifier certaines saveurs qui peuvent manquer dans les plats sans viande.

Assaisonner sans se compliquer la vie

Que ce soit pour la cuisine de tous les jours ou les repas festifs, l’assaisonnement reste l’un des aspects les plus créatifs de la gastronomie. Il nous relie aux traditions ancestrales tout en nous encourageant à explorer de nouvelles saveurs. C’est un jeu de goûts, un pont entre nos racines culturelles et une aventure culinaire qui n’en finit pas.

Toutes les épices utilisées dans ces Condiments proviennent de l’agriculture biologique certifiée. Photo: Olivia Pulver

Mais tout le monde n’a pas forcément envie d’accumuler des dizaines de pots d’épices qu’il n’utilisera qu’occasionnellement. Pour les personnes qui ne veulent renoncer à aucun goût, les mélanges d’épices sont la solution idéale. Les Salines Suisses répondent à ce besoin avec leur Sel des Alpes, issu des montagnes suisses, et trois Condiments bio conçus pour une utilisation facile. Un mélange puissant pour les viandes, un autre spécialement mis au point pour les plats à base de pommes de terre, et un dernier dédié à la cuisine traditionnelle suisse, des röstis à l'émincé de veau à la zurichoise. La particularité de ces trois mélanges? Toutes les épices utilisées proviennent de cultures biologiques certifiées et respectueuses de l’environnement.