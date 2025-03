Or, argent et grandes découvertes. Le Wine Trophy 2024 a récompensé les meilleurs crus. La foire aux vins Expovina Primavera offre l’occasion de déguster ces bouteilles primées.

Ce salon va bien au-delà d’une simple dégustation. L’Expovina Primavera, qui se tiendra du 27 mars au 4 avril, rassemble les amateurs de vin dans une ambiance conviviale. C’est sans conteste un moment fort du calendrier pour toutes celles et ceux qui vibrent au rythme des grands crus. En tant que l’un des salons viticoles les plus importants du printemps, il permet aux producteurs et aux domaines d’entrer en contact direct avec leur public. Véritable vitrine des meilleurs vins du monde, c’est aussi un lieu d’échange privilégié, où professionnels, connaisseurs et curieux se rencontrent. À une époque où l’appréciation du vin se personnalise de plus en plus, de tels événements sont essentiels pour nourrir le dialogue entre producteurs et amateurs.

Networking et masterclasses

Parmi les temps forts de l’Expovina Primavera figurent des masterclasses exclusives. Ces dégustations en petit comité sont animées par des spécialistes du secteur et permettent de découvrir une sélection raffinée de vins, tout en approfondissant ses connaissances sur leur origine, leur élaboration et leurs particularités. Véritables moments d’apprentissage, elles sont idéales pour enrichir sa culture œnologique et peut-être même se laisser tenter à découvrir notre futur vin préféré. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’art de la dégustation, ces rendez-vous sont une source précieuse d’inspiration et de savoir.

Mais le salon ne se limite pas à ces moments privilégiés de dégustation: c’est aussi un véritable lieu de rencontres pour les passionnés. Dans une atmosphère détendue, les visiteurs peuvent échanger avec des vigneronnes et vignerons chevronnés, d’autres amateurs éclairés ou des novices curieux. Partager histoires, conseils et recommandations fait partie des grands plaisirs de ce type d’événement. On y croise des personnes animées par une même passion pour le vin, heureuses d’échanger leurs coups de cœur et découvertes.

Découvrir de nouveaux horizons et enrichir sa cave personnelle

Un autre atout de l’Expovina Primavera, c’est sa capacité à susciter la découverte. À l’heure où les commandes se font souvent en ligne, ces foires permettent de goûter des vins que l’on ne retrouverait pas forcément sur une carte de restaurant. Les visiteurs peuvent aussi savourer des crus du monde entier, qu’ils viennent de régions réputées comme l’Italie, l’Espagne ou la France, ou de territoires plus discrets mais tout aussi prometteurs. Cette richesse de l’offre invite à de nouvelles expériences gustatives et aide tout un chacun à affiner ses préférences.

C’est aussi l’occasion de déguster les meilleurs vins de l’année. Lors du Wine Trophy 2024, plus de 1440 échantillons ont été soumis à une évaluation rigoureuse. Résultat: 236 médailles d’or et 262 d’argent ont été décernées à des crus d’exception. Les producteurs suisses se sont particulièrement distingués, représentant 60% des vins présentés: un signe fort de la qualité et de la diversité du marché local. Du côté international, l’Italie s’est imposée avec 14,5 % des participations, suivie par l’Espagne (8,3 %) et la France (5,5 %).

Ci-dessous, je souhaite vous présenter cinq crus d’exception, tous primés d’une médaille d’or. Des vins qui sauront ravir votre palais et vous inspirer de belles découvertes lors de l’Expovina Primavera.

Laissez-vous inspirer!

5 crus d’exception

Le doux Valais AOC Johannisberg Porte Novembre Maison Gilliard, à 19.95 CHF



Le sucre résiduel parfaitement intégré confère à ce vin une belle douceur et servi bien frais, il devient agréablement rafraîchissant. Le bouquet est dominé par des arômes de pêches mûres, de fruits exotiques et une fine note d’amande. En bouche, une amertume subtile présente en finale apporte une belle complexité. Grâce à sa douceur et sa fraîcheur, ce Silvaner (Johannisberg) se marie à merveille avec la cuisine asiatique. Valais AOC Johannisberg Porte Novembre Maison Gilliard, à 19.95 CHF



Le parfumé Valais AOC Pinot Noir Saint-Léonard Domaines des Virets, à 13.95 CHF



Un pinot valaisan gouleyant, séducteur par son bouquet intense et fruité, dominé par la framboise mûre, avec de subtiles touches d’airelle et de griotte. En bouche, une belle expression fruitée, soutenue par une légère épice. La finale étonne par sa longueur remarquable. Parfait avec des macaronis des alpes ou un rösti. Valais AOC Pinot Noir Saint-Léonard Domaines des Virets, à 13.95 CHF



Le corsé Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, à 26.50 CHF



Un merlot d’une élégance et d’une pureté exceptionnelles. Ce Tessinois séduit par un bouquet complexe de prune mûre, de cerise rouge et de réglisse noble. En bouche, un équilibre parfait: les tanins soyeux s’accordent à une acidité vive, tandis que les notes boisées subtiles issues du fût de chêne ajoutent de la profondeur. La finale est marquée par une note poivrée élégante. Idéal avec une polenta généreuse. Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, à 26.50 CHF



Le vif Rheingau Riesling Trocken Gelblack Schloss Johannisberg, à 19.95 CHF



Un riesling ne pouvait manquer à cette sélection! Le nez révèle un jeu fascinant d’arômes de pomme verte et de pêche blanche, relevés par une légère touche fumée. En bouche, il se distingue par sa structure droite, soutenue par une acidité vive mais bien équilibrée. Sa salinité délicate et sa finale étonnamment longue lui confèrent profondeur et fraîcheur. Parfait avec une salade de poulpe tiède ou un poisson blanc délicat, où ses arômes fruités et sa minéralité s’expriment pleinement. Rheingau Riesling Trocken Gelblack Schloss Johannisberg, à 19.95 CHF



Le sensuel Valais AOC Œil de Perdrix Domaines des Virets, à 10.95 CHF



Ce rosé valaisan séduit par son nez intensément fruité. Arômes de fraises mûres, sirop de framboise et une note subtile d’écorce d’orange composent un bouquet expressif. En bouche, le vin est agréablement rond, avec une acidité fine et discrète, contrebalancée par une légère sucrosité. Cet Œil de Perdrix est idéal avec un bon raclette ou des salades estivales légères. À servir bien frais! Valais AOC Œil de Perdrix Domaines des Virets, à 10.95 CHF



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.

