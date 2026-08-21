Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de plusieurs étages de Thusis (GR). Les flammes et d'épais nuages de fumée étaient visibles de loin.

Un violent incendie ravage un immeuble dans les Grisons

Un violent incendie ravage un immeuble dans les Grisons

Une opération de grande envergure s'est déroulée à Thusis, dans les Grisons. Vendredi, peu après minuit, un immeuble de plusieurs étages y a été ravagé par les flammes. Une vidéo transmise par un lecteur de Blick montre d'impressionnantes flammes jaillir des fenêtres.

La police cantonale des Grisons a confirmé l'intervention. Elle a annoncé la publication d'un communiqué de presse dans la matinée. En plus de la mobilisation des équipes d'intervention, la Rega est aussi intervenue sur place avec un hélicoptère.

Pas d'infos sur les dégâts

Le feu, et surtout un épais nuage de fumée, étaient visible de loin. Un restaurant se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment. On ne dispose pour l'instant d'aucune information sur d'éventuels blessés ou de dégâts matériels.