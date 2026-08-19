Un détenu file en douce d'une prison de Genève

Au programme de ce 19 août: un détenu s'est évadé de prison, un double non en vue pour le 27 septembre, la suppression d'emplois à La Poste sera plus limité, la police des polices genevoise enquête davantage sur des failles, et, enfin, un essor des mantes religieuses.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir cette sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 19 août. C'est parti!

1 Un détenu file en douce d'une prison genevoise

Après Bois-Mermet à Lausanne, c'est au tour d'une prison genevoise d'être confrontée à une évasion. Samedi 15 août, un détenu s'est discrètement échappé de l'établissement carcéral de La Brenaz, rapporte ce mercredi la «Tribune de Genève». Mais sa cavale aura été de courte durée: l'homme a été rapidement intercepté par la police. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances qui ont permis cette évasion. A noter que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient à La Brenaz: en mars dernier, un autre détenu avait aussi réussi à prendre la fuite.

2 La Poste supprime moins d'emplois que prévu

Une nouvelle douce-amère pour La Poste: le géant jaune a annoncé supprimer 40 postes équivalents plein-temps dans l'informatique au lieu des 60 prévus, rapporte ce mercredi «Le Temps». La restructuration implique aussi une vingtaine de transferts de contrats de travail ou de lieux d'exercice. Ces différentes décisions affecteront au total 60 employés au lieu de 80. La Poste précise que cette atténuation s'explique, entre autres, par la «fluctuation naturelle».

3 Double rejet en vue pour deux initiatives

Tamedia a publié ce matin les résultats de son sondage sur les votations fédérales du 27 septembre. Et pour les initiants des initiatives sur l'alimentation et la neutralité, c'est la douche froide: les résultats pointent un double rejet. L'institut Leewas, mandaté par Tamedia et 20 Minutes, pointe 62% de non, contre 36% de oui, et 2% d'indécis pour l'initiative «Sauvegarder la neutralité suisse», lancée par Pro Suisse. L'initiative sur l'alimentation fait encore pire: elle reccueille 65% d'avis négatifs, contre 31% d'avis favorables et 4% d'indécis.

4 A Genève, la police des polices enquête plus

A Genève, les enquêtes menées par la «police des polices» se sont intensifiées en 2025, relève la «Tribune de Genève». Selon le dernier rapport d’activité du Département des institutions et du numérique (DIN), 154 nouvelles enquêtes sur des potentielles lacunes ont été ouvertes l’an dernier, contre 143 en 2024, soit une hausse de 7,7 %. Fait intéressant: les cas de soupçons d’usage abusif de la force ou d’un moyen de contrainte restent le principal motif d’enquête. Au total, 61 cas ont été recensés en 2025, contre 52 l’année précédente. Cinq enquêtes portent sur des faits survenus lors de manifestations en lien avec Gaza.

5 L'essor des mantes religieuses progresse

Pour finir, tournons-nous vers le monde animal, et plus particulièrement vers les mantes religieuses. La population de ces insectes est en expansion en Suisse romande, constate «24 heures». Et cela, grâce au changement climatique: la hausse des températures favorise l’essor de cette espèce méditerranéenne, autrefois cantonnée aux régions les plus chaudes. Depuis une quinzaine d’années, les mantes religieuses gagnent progressivement du terrain. Les friches et les prairies sèches contribuent aussi à la colonisation de nouveaux territoires.