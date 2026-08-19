DE
FR

Neutralité et alimentation
Les Suisses se dirigent vers un double non aux initiatives du 27 septembre

Deux sondages annoncent un rejet des initiatives sur la neutralité et l'alimentation le 27 septembre. L'institut Leewas donne 62% de non pour la neutralité et 65% pour l'alimentation, confirmant la tendance observée par YouGov.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
L'initiative sur la neutralité recueille 36% de oui, contre 62% de non et 2% d'indécis, selon un sondage Leewas.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un deuxième sondage vient confirmer la tendance vers un double non le 27 septembre. Au lendemain de l’enquête de YouGov, celle de l’institut Leewas donne elle aussi les initiatives sur la neutralité et l’alimentation nettement minoritaires. Le rejet y apparaît même plus marqué, avec près de deux tiers de non pour les deux textes, indique mercredi l'enquête Leewas pour Tamedia et 20 Minutes.

L’initiative «sauvegarder la neutralité suisse», lancée par Pro Suisse, proche de l’Union démocratique du centre (UDC), recueille 36% d’avis favorables, contre 62% d’opinions négatives et 2% d’indécis. Dans le détail, 30% des sondés répondent clairement oui et 6% plutôt oui, alors que 57% disent franchement non et 5% plutôt non.

La comparaison avec la première enquête Leewas de juin montre un renforcement de l’opposition. Le non progresse de huit points, de 54 à 62%, tandis que le oui ne gagne que deux points, de 34 à 36%. La proportion d’indécis s’est dans le même temps effondrée de 12 à 2%. L’opposition s’est aussi durcie: 57% répondent désormais catégoriquement non, contre 36% en juin.

Très tranché

Le clivage politique est spectaculaire. L’initiative est soutenue par 82% des sympathisants de l’UDC, contre 72% lors de la première enquête. Mais elle est très largement rejetée par tous les autres grands électorats: le non atteint 91% chez les sympathisants du Parti socialiste (PS) et des Vert'libéraux (PVL), 82% chez les Vert-e-s, 79% au Centre et 72% au PLR.

A lire aussi
Initiative sur la neutralité: un rempart contre l’imposture
Chronique
Par Mauro Poggia
Initiative sur la neutralité: un rempart contre l’imposture
Guy Parmelin lance la campagne contre l'initiative alimentation
Votations du 27 septembre
Guy Parmelin lance la campagne contre l'initiative alimentation

Plus l’âge, le niveau de formation et les revenus des sondés sont élevés, plus le rejet est fort. Le texte est un peu plus soutenu dans les campagnes et en Suisse italienne. Les partisans estiment principalement qu’un ancrage constitutionnel protégerait la neutralité contre son affaiblissement par la politique. Les opposants craignent notamment une forte réduction de la marge de manœuvre de la Suisse et une perte de considération internationale en raison de l’abandon des sanctions.

Base du PS divisée sur l'alimentation

L’initiative sur l’alimentation fait encore moins bien. Elle est rejetée par 65% des personnes interrogées, contre 31% qui l’acceptent et 4% d’indécis. Le texte, qui demande notamment que la Suisse atteigne un taux net d’autosuffisance alimentaire d’au moins 70% d'ici 10 ans, ne trouve une majorité que chez les sympathisants des Vert-e-s, avec 69% de oui.

La base du PS est divisée à parts égales. Partout ailleurs, le rejet domine nettement: 83% au PLR, 75% au Centre, 74% à l’UDC et 66% au PVL. Le non atteint par ailleurs 70% chez les hommes contre 59% chez les femmes. L'opposition est particulièrement forte chez les retraités. Les partisans mettent principalement en avant la sécurité alimentaire en cas de crise et la protection des eaux souterraines. Les opposants redoutent surtout que l’objectif de 70% d’autosuffisance ne débouche sur une sorte de «menu imposé par l’Etat», avec une place fortement réduite pour les produits d’origine animale.

Les résultats de Leewas confortent ceux publiés la veille par YouGov (ex-Institut Link). Même si ce dernier anticipe un rejet moins important. YouGov donnait 41% de oui et 50% de non à l’initiative sur la neutralité, et 37% de oui contre 52% de non à celle sur l’alimentation. Depuis juillet, le non a gagné respectivement douze et neuf points dans cette enquête. Une différence notable concerne les indécis: ils ne sont plus que 2% et 4% chez Leewas, contre respectivement 9% et 11% chez YouGov.

Malgré ces écarts, les deux sondages dessinent donc la même tendance à un peu plus de cinq semaines du scrutin: le camp du non se renforce sur les deux objets. Le sondage Leewas a été réalisé en ligne les 12 et 13 août auprès de 13'154 personnes. La marge d’erreur statistique est d’environ 1,5 point.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus