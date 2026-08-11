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Il a été aperçu par un voisin
Un détenu s’évade de Bois-Mermet, les recherches sont en cours

Un détenu s’est évadé mardi après-midi de la prison de Bois-Mermet, à Lausanne. Un voisin affirme l’avoir aperçu courir le long de la clôture. La police, qui a notamment déployé un drone, assure que la population ne court pas de danger.
Publié: 11.08.2026 à 17:43 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 17:49 heures
Un détenu s'est échappé de la prison lausannoise de Bois-Mermet, ce 11 août vers 16h. (Image d'illustration: évasion à Bois-Mermet en 2013).
Photo: KEYSTONE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un détenu est parvenu à s’évader de la prison de Bois-Mermet, à Lausanne, mardi après-midi. La Police cantonale vaudoise confirme à Blick que l’évasion s’est produite aux alentours de 16h.

L’homme recherché est né en 1991. Les circonstances exactes dans lesquelles il a réussi à quitter l’établissement pénitentiaire ne sont pour l’heure pas connues.

Voisins enfermés le temps des recherches

Un voisin de la prison raconte avoir aperçu un homme courir le long de la clôture. Peu après, un important dispositif policier a été déployé dans le secteur. Un drone participe notamment aux recherches. Ce voisin indique avoir été prié de s'enfermer chez lui le temps de la traque.

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La police cantonale indique que les opérations sont toujours en cours pour retrouver le fugitif. Elle se veut toutefois rassurante: la population ne court pas de danger.

Développement suit.

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