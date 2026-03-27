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Il est toujours en fuite
Un détenu de La Brenaz profite d'un transfert pour se faire la malle

Un prisonnier de la Brenaz (Puplinge, GE) s'est échappé lundi en ambulance lors d'un transfert vers les HUG. Les autorités enquêtent, mais l'homme n'a pas encore été retrouvé.
Publié: 11:01 heures
La Brenaz est un établissement fermé destiné aux personnes en exécution de peine ordinaire de courte durée.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un détenu de la prison de la Brenaz, établissement situé à Puplinge (GE), s'est évadé lundi. L'évasion a eu lieu au cours d'un transfert en ambulance entre la prison et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), selon une information de la «Tribune de Genève», confirmée vendredi par le Département des institutions et du numérique (DIN).

Il n'y a eu aucun blessé lors de l'événement, ajoute le DIN. Une enquête menée par l'Inspection générale des services est en cours afin d'éclaircir les circonstances de cette évasion. L'homme était toujours en fuite jeudi. La Brenaz est un établissement fermé destiné aux personnes en exécution de peine ordinaire de courte durée.

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