Le mélange entre petite voiture et SUV s’est imposé sur nos routes. Voici ce qui rend ces véhicules modernes et polyvalents si attrayants.

Article rémunéré, présenté par Volvo.

Les petits parmi les grands sont devenus incontournables en Suisse: à une époque où les coûts de l’énergie augmentent et où le trafic urbain devient de plus en plus dense, moins c’est souvent plus. Par ailleurs, pour beaucoup, les SUV compacts combinent le meilleur de deux mondes: les avantages d’un SUV classique avec les dimensions extérieures plus maniables d’une voiture compacte.

Un coup d’œil aux chiffres de vente confirme cette impression: en février 2026, plus d’un modèle sur trois du top 15 était un SUV compact; la liste des véhicules électriques montre un tableau similaire.

La Volvo EX30 placée en 5e position en est un parfait exemple. Longtemps, la marque premium suédoise était plutôt connue pour ses véhicules relativement grands. Désormais, elle entend montrer que les plus petits modèles peuvent contenir autant de Volvo que les plus grands. L’aperçu suivant sur les SUV compacts illustre les implications concrètes.

Compact et maniable

Dépassant souvent à peine quatre mètres, les véhicules tout-terrain compacts conviennent parfaitement aux petits centres-villes suisses ou aux parkings exigus. La Volvo EX30 mesure environ 4,23 mètres de long et 1,84 mètre de large. Le véhicule est donc suffisamment compact pour n’importe quelle place de parc et s’avère particulièrement maniable en ville.

Compact mais spacieux

L’un des plus grands avantages des SUV compacts: de l’extérieur, ils semblent plus maniables que les autres SUV, mais de l'intérieur, ils se distinguent par l'espace étonnant de leur habitacle. En d’autres termes, ils offrent beaucoup de place pour les jambes et la tête ainsi qu’un espace de rangement suffisant pour voyager en tribu. Le coffre de la Volvo EX30 offre un volume de 318 litres (avec un compartiment de 61 litres sous le plancher), qui peut même aller jusqu’à 1000 litres lorsque l’on rabat la banquette arrière.

Visibilité et sécurité

Un atout décisif pour de nombreux conducteurs et conductrices est la position assise surélevée qu’offre un SUV compact. Cela permet de monter confortablement dans la voiture, un point non négligeable chez un groupe cible un peu plus âgé. Et grâce à la position de conduite surélevée, on conserve toujours une bonne visibilité, même dans un trafic parfois dense. De plus, divers systèmes de sécurité garantissent une sensation de conduite fiable. Sur la Volvo EX30, par exemple, la «Door Opening Alert» émet un avertissement si des cyclistes ou des voitures approchent au moment de sortir du véhicule.

Volvo EX30: compacte, polyvalente, durable La Volvo EX30 prouve que la véritable grandeur n’a rien à voir avec la longueur du véhicule. En tant que SUV le plus compact de Volvo à ce jour, il est le partenaire idéal d’un style de vie urbain. Outre les avantages que présente la plus petite catégorie de SUV, l’EX30 marque également des points par son empreinte carbone: la plus faible de tous les modèles Volvo précédents, obtenue grâce à une part élevée de matériaux recyclés. De plus, elle séduit par son habitacle intelligent (écran central de 12,3 pouces et barre de son innovante intégrée dans le tableau de bord) et son puissant moteur de 428 CV. La Volvo EX30 prouve que la véritable grandeur n’a rien à voir avec la longueur du véhicule. En tant que SUV le plus compact de Volvo à ce jour, il est le partenaire idéal d’un style de vie urbain. Outre les avantages que présente la plus petite catégorie de SUV, l’EX30 marque également des points par son empreinte carbone: la plus faible de tous les modèles Volvo précédents, obtenue grâce à une part élevée de matériaux recyclés. De plus, elle séduit par son habitacle intelligent (écran central de 12,3 pouces et barre de son innovante intégrée dans le tableau de bord) et son puissant moteur de 428 CV. Vers l'essai

Grande autonomie, recharge rapide

Dans le domaine des voitures électriques, les SUV compacts savent séduire par leur grande autonomie. La Volvo EX30 peut parcourir jusqu’à 476 kilomètres. Il est ainsi possible d'aller jusqu'aux Grisons ou en Valais sans recharge, tout comme d’arriver jusqu'à des villes européennes comme Lyon ou Turin.

Si un arrêt de recharge s’avère nécessaire, il ne dure pas plus de 26 minutes pour passer de 10 à 80% sur cette compacte suédoise grâce à une puissance de recharge rapide. Idéal pour faire se dégourdir les jambes sur l’aire de repos, avec passage aux toilettes et pause café.

Dimensions compactes, prix compact

Les SUV compacts offrent de nombreux équipements pour un espace relativement réduit, ce qui se reflète également dans leur bon rapport qualité-prix: la plupart des modèles se situent dans une fourchette de prix comprise entre CHF 25 000.– et CHF 45 000.–. Avec un prix à partir de CHF 38'250.–, la Volvo EX30 se situe assez exactement dans la moyenne.

Polyvalente pour tous les styles de vie

Sa grande polyvalence fait de ce SUV compact le compagnon idéal de presque tous les styles de vie, qu’il serve de voiture citadine aux célibataires, de voiture d'excursions aux couples amateurs de montagne ou d'un allié de choix pour les voyages à la campagne en famille. Un véhicule polyvalent intelligent qui allie innovation judicieuse et design intelligent.

Sur la Volvo EX30, par exemple, le cockpit devient un centre de commande intuitif grâce à l’intégration complète de Google Automotive. Que ce soit pour la navigation via Google Maps ou la commande vocale via Google Assistant, l’utilisation est aussi naturelle que sur un smartphone. Cela permet aux conducteurs et conductrices de voitures électriques de trouver par exemple les itinéraires les plus efficaces ou les stations de recharge les plus proches.