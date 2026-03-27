Jürgen Kröger teste la nouvelle Lexus RZ au centre de conduite de Seelisberg (UR), y compris en dérapages et en mode tout-terrain. La star du jour: le système innovant «steer-by-wire». Le passionné d’automobiles argovien est enchanté.

Article rémunéré, présenté par Lexus.

C’est le cauchemar de nombreux automobilistes et, pendant un court instant, la réalité Jürgen Kröger. L’arrière de la nouvelle Lexus RZ dérive et dérape sur le sol détrempé du centre de conduite de Seelisberg (UR). Mais notre conducteur reste calme et, grâce à un bref contre-braquage, la voiture corrige immédiatement le tir.

«Waouh, elle se conduit toute seule!», lance-t-il. C’est précisément l’objectif de «steer-by-wire»: il n’y a pas de colonne de direction mécanique, le rapport de direction s’adapte électroniquement à la vitesse et à la situation. Au lieu de se précipiter, Jürgen Kröger peut réagir en gardant le contrôle. Il n’est quasiment pas nécessaire de changer la position des mains sur le volant, le moteur n’est presque jamais en surrégime. Le directeur des ventes argovien devient un véritable professionnel de la conduite et l’instructeur hoche de la tête, satisfait.

Le gagnant idéal

Jürgen Kröger a participé à l’événement mettant en scène la nouvelle Lexus RZ grâce à Lexus et Blick. C’est le gagnant idéal pour cette journée. Ce fan de voitures de Rupperswil (AG) a «l’essence dans le sang», possède plusieurs voitures de sport et est même derrière le volant pour le travail: Il avoue rouler jusqu’à 70'000 kilomètres par an. S’il a le choix, il préfère prendre la voiture plutôt que l’avion, car quatre roues lui procurent plus de plaisir. Pendant son temps libre, il file sur les circuits. Et il possède encore un trait de caractère qui vaut de l’or pour un tel événement: il s’intéresse à la technologie. «Je suis carrément féru de technologie», déclare-t-il.

C’est précisément pour cette raison que Jürgen voulait absolument découvrir lui-même le nouveau système de direction «steer-by-wire», dont il devient complètement fan. «C’est une sensation de conduite totalement inédite! C’est très agréable et je me sens en sécurité», explique-t-il. Il apprécie tout particulièrement de sentir le calme à travers la paume de ses mains. «On sent la voiture, mais le volant reste stable et ne vibre pas du tout.»

Son bilan après un dérapage et un essai routier à travers la campagne d’Uri et de Nidwald est donc euphorique: «Cette nouvelle fonction est géniale.»

Du sceptique des voitures électriques au fan

Il n’y a pas que le système de direction qui convainc Jürgen Kröger. Le père de famille fait également l’éloge de la RZ en soi: les sièges, la finition, le toucher. «Je ne connaissais pas encore très bien la marque Lexus. Mais cette voiture m’a vraiment emballé», affirme-t-il. Et ce, bien qu’avant l’événement, il avouait son scepticisme en matière de voitures électriques. «Jamais», répond-il lorsqu’on lui demande s’il roulait souvent à l’électricité. Au garage, il arrive même parfois qu’il commence par dire: «Je prends n’importe quelle voiture de remplacement, sauf un modèle électrique.»

Sa surprise à Seelisberg n’en est que plus grande. La Lexus RZ entièrement électrique montre au fan de voitures de sport une facette de l’électromobilité qui le séduit immédiatement: tranquillité, maîtrise, contrôle. La puissance est là, mais elle ne s’impose pas. La version haut de gamme offre plus de 400 ch. Malgré tout, la RZ se conduit en toute détente. Jürgen Kröger affirme même qu’il n’a pas «beaucoup appuyé sur l’accélérateur». Il savoure surtout la fluidité de la conduite: «Quand je roule en électrique, je veux une impression de glisse.»

Un système «steer-by-wire» révolutionnaire Le nouveau Lexus RZ introduit le système révolutionnaire «steer-by-wire» pour une connexion plus directe entre le conducteur et son véhicule. Le volant réduit au design inspiré de la course automobile optimise la visibilité ainsi que l'espace au niveau des jambes. Le système «steer-by-wire» augmente l'agilité dans les virages, la stabilité sur l'autoroute et facilite les manœuvres.

Le nouveau Lexus RZ introduit le système révolutionnaire «steer-by-wire» pour une connexion plus directe entre le conducteur et son véhicule. Le volant réduit au design inspiré de la course automobile optimise la visibilité ainsi que l'espace au niveau des jambes. Le système «steer-by-wire» augmente l'agilité dans les virages, la stabilité sur l'autoroute et facilite les manœuvres.

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«Cette voiture veut être conduite»

Ce mélange de performance, de confort, de calme et de contrôle n’est pas un hasard, mais bien l’objectif de la journée. Lexus veut que la RZ ne soit pas juste expliquée, mais vécue, de préférence là où l’on peut atteindre les limites, mais sans danger. Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse: «Cette voiture veut être conduite et vécue.»

La sensation de conduite devient directement réalité sur le terrain d’essai, et les participant·e·s peuvent faire part de leur opinion à Lexus en toute honnêteté. Pour Christian Wellauer, la star du jour est le nouveau système «steer-by-wire»: une nouveauté qui n’a pas été lancée juste pour innover, mais qui fait ses preuves au quotidien. «Comme il n’y a pas de liaison mécanique entre l’essieu avant et le volant, celui-ci vibre nettement moins. Et puisque le rapport de direction s’adapte à la vitesse, le volant répond plus finement», explique-t-il. Cela garantit une direction précise et demande moins de braquages.

Une journée «inoubliable»

La volonté du directeur de ne pas expliquer la Lexus RZ à Seelisberg, mais de la faire découvrir, fait mouche chez Jürgen Kröger. Qu’est-ce qui lui a le plus plu? «L’entraînement au dérapage et la partie tout-terrain ont été les moments forts de ma journée», déclare-t-il. Sa joie est perceptible.

Il garde également un excellent souvenir du système de direction «steer-by-wire»: «Je pourrais m’y habituer. Je suis convaincu que ce système s’imposera», déclare-t-il. Pour le passionné de mécanique, la nouvelle technologie n’est pas un gadget, mais une véritable valeur ajoutée qu’il faut vivre pour comprendre. En bref: «Une journée formidable et inoubliable!»