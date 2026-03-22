Faites le test et trouvez votre modèle idéal

Les e-bikes n'ont jamais été aussi populaires en Suisse. Mais face à la quantité d'offres, le choix peut vite devenir un casse-tête. Un test pratique vous permet de trouver le vélo électrique qui correspond exactement à vos besoins.

Article rémunéré, présenté par e-FRAMER.

Environ un vélo sur deux acheté en Suisse est désormais électrique. Les e-bikes s'imposent dans le paysage urbain et le passage à cette mobilité plus respectueuse de l'environnement n'a jamais été aussi accessible. Mais qui dit large choix dit souvent hésitation: la diversité des modèles, adaptés à chaque profil et chaque usage, ne cesse de s'élargir.

Comment identifier celui qui vous correspond vraiment? Plusieurs questions permettent de cerner le bon modèle. Quelles distances parcourez-vous au quotidien? Vous roulez principalement sur route asphaltée, ou vous partez en montagne le week-end? Vous privilégiez la légèreté d'un light e-bike, ou vous avez besoin d'un vélo entièrement équipé (garde-boue, béquille, porte-bagages) avec le confort d'un travel bike?

Tout inclus, sans mauvaises surprises Chez e-FRAMER, pas besoin de sortir la calculatrice. Vous obtenez un e-bike de qualité à un prix juste et tout ce qui coûte un supplément ailleurs est ici inclus d'emblée: livraison à domicile, garantie étendue à quatre ans (avec service d'enlèvement), entretien annuel gratuit les deux premières années, pièces d'usure défectueuses remplacées sans frais. Tout est compris, point final. Le tout par une marque suisse qui préfère construire des vélos fiables plutôt que multiplier les astérisques. Chez e-FRAMER, pas besoin de sortir la calculatrice. Vous obtenez un e-bike de qualité à un prix juste et tout ce qui coûte un supplément ailleurs est ici inclus d'emblée: livraison à domicile, garantie étendue à quatre ans (avec service d'enlèvement), entretien annuel gratuit les deux premières années, pièces d'usure défectueuses remplacées sans frais. Tout est compris, point final. Le tout par une marque suisse qui préfère construire des vélos fiables plutôt que multiplier les astérisques. Découvrir e-FRAMER

LPour trouver l'e-bike idéal, e-FRAMER est une référence avec des prestations de service qui se démarquent. La marque suisse lance ce printemps neuf nouveaux modèles - trois VTT et six urban bikes. «Pour les VTT, l'eAlpin Pro s'impose pour les trails exigeants, les longues montées et les grandes journées en selle», explique Steven Serrano, directeur des ventes d'e-FRAMER. «L'eAlpin SL est très performant et taillé pour les sportifs qui aiment pédaler, mais apprécient un coup de pouce dans les côtes.» L'eAlpin Sport, lui, est un e-VTT franc et puissant pour ceux qui veulent simplement rouler beaucoup.

Côté eUrban, le choix s'étend des citadins agiles aux modèles plus robustes pour les trajets plus longs. «L'eUrban Light est fait pour les déplacements quotidiens en ville, les trajets domicile-travail décontractés ou les petites sorties du week-end. L'eUrban Cruise convient parfaitement aux excursions sans stress, aux courses ou aux trajets professionnels», précise Serrano. L'eUrban Belt se distingue par son entretien minimal.

«L'eUrban SUV est le e-bike idéal pour ceux qui cherchent un seul vélo capable de tout faire - robuste, confortable et toujours prêt», poursuit-il. L'eUrban Travel réunit quotidien et sport dans un seul vélo de trekking, tandis que l'eUrban Tour combine avec élégance sportivité et confort.

Les modèles e-FRAMER sont disponibles à l'essai au siège de la marque à Thoune et dans plus de 60 magasins Ochsner Sport à travers la Suisse. Achat en magasin ou en ligne au choix - avec livraison gratuite à domicile en une semaine, réglage complet et prise en main par un spécialiste inclus.

Tous ces critères sont intégrés dans notre test pratique. À vous de jouer.

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