De la table ronde numérique au chaos total rempli de mèmes: comment la folie des messageries a pris le contrôle de notre quotidien et pourquoi nous devrions malgré tout nous manifester plus souvent.

Article rémunéré, présenté par Swisscom.

Il est le terrain de jeu des crieurs publics et l'archive des occasions manquées: le groupe famille ou d'amis. Chacun y écrit comme bon lui semble, souvent sans se soucier des conséquences. Et à la fin, tout le monde se demande: est-ce que c'était vraiment nécessaire?

Prenons Jonas. Il pose dans le groupe familial une question simple, vitale: «Quelqu'un a pris la clé?» Silence radio. Quarante-deux minutes plus tard, il relance avec deux points d'interrogation désespérés. Lynn daigne enfin répondre: «Il fait froid dehors.» Merci Lynn, très utile. C'est Hannes qui finira par sauver la situation en signalant que la fenêtre de la salle de bains est entrouverte. Morale: dans un chat de groupe, communiquer efficacement relève du miracle.

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De 160 caractères au déluge permanent

Ça n'a pourtant pas toujours ainsi. Dans les années 1990, le SMS coûtait 20 centimes et se limitait à 160 caractères. On choisissait ses mots. On réfléchissait avant d'envoyer. Une discipline qui, vue d'aujourd'hui, ressemble presque à de la sagesse.

Puis les smartphones sont arrivés et WhatsApp avec eux. Tout a changé! Fini le coût par message: tant qu'on avait du réseau, on pouvait écrire à l'infini. La messe était dite pour le SMS. Aujourd'hui, plus de 90% des Suisses utilisent WhatsApp et quelque 140 à 150 milliards de messages transitent chaque jour sur la planète. Rien qu'en Suisse, on estime à 250 millions le nombre de notifications quotidiennes. De quoi donner l'impression de vivre en permanence sous une pluie de «ping».

Pourtant, il ne faut pas tout jeter. Quand Jonas se retrouve dehors dans le froid devant une porte close, il est bien content que son groupe famille existe. Et si la discussion s'emballe parfois dans tous les sens, autant que la facture d'abonnement, elle, reste sous contrôle.