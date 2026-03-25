Le Coca-Cola est produit en Suisse depuis 90 ans. La campagne anniversaire rend hommage au personnel qui contribue à cette réussite. Comme Seraina, gardienne de la qualité et dégustatrice de coca. Ou Tina, qui distribue la boisson culte dans les lieux branchés.

Article rémunéré, présenté par Coca-Cola.

«J’ai toujours été une enfant Coca-Cola», raconte Tina. «Déjà pendant mes études de gestion d’entreprise, je buvais du Coca-Cola quand d’autres buvaient du café.» Pour la jeune femme de 38 ans, il était clair à l’époque qu’elle voulait postuler spontanément chez Coca-Cola Suisse une fois son diplôme en poche. Aussitôt dit, aussitôt fait! Aujourd’hui, Tina, qui a débuté en tant que stagiaire, est responsable Events & Activation et y travaille depuis dix ans (avec une interruption).

Une star soudaine de la publicité sur les réseaux sociaux

Cette année, la Zurichoise vit un moment très particulier dans sa carrière: pour célébrer le 90e anniversaire de la production suisse, elle est devenue (avec cinq autres collègues) l’un des visages de la campagne anniversaire «Made by». C’est la raison pour laquelle elle est actuellement visible dans tout le pays sur des affiches publicitaires et les réseaux sociaux. «Les réactions que ma famille et moi recevons sont impressionnantes. Au début, on recevait des selfies et des messages WhatsApp toutes les deux heures, parce que quelqu’un m’avait repérée quelque part.»

Également visible dans la campagne, Seraina fait le même constat. «Ma mère et mes deux sœurs sont inondées de photos. C’est adorable et je suis très touchée», raconte la responsable qualité de 29 ans. Comme Tina, elle poursuit: «C’est pour moi un grand honneur et une joie immense de faire partie de la plus grande campagne suisse de notre histoire.»

En savoir plus sur Coca-Cola en Suisse Depuis 1936, Coca-Cola produit en Suisse pour les consommatrices et consommateurs suisses. L’entreprise emploie environ 650 personnes et assure 7710 emplois à travers la Suisse tout au long de la chaîne de création de valeur. Pour chaque litre de boisson produit localement, l’entreprise génère une valeur ajoutée de 2 francs. Depuis 1936, Coca-Cola produit en Suisse pour les consommatrices et consommateurs suisses. L’entreprise emploie environ 650 personnes et assure 7710 emplois à travers la Suisse tout au long de la chaîne de création de valeur. Pour chaque litre de boisson produit localement, l’entreprise génère une valeur ajoutée de 2 francs. En savoir plus

Un engagement 24 heures sur 24 au service de la qualité

Le cœur de Seraina bat pour Coca-Cola depuis six ans déjà. En tant que responsable qualité, elle dirige une équipe de dix personnes sur le site de production de Dietlikon/Brüttisellen (ZH). Le travail se fait 24 heures sur 24, avec trois équipes. La mission est claire: faire en sorte que la boisson culte soit toujours de la meilleure qualité possible dans les bouteilles.

Pour cela, des échantillons sont prélevés sur toutes les matières premières. «Lorsqu’un camion arrive avec du sucre, nous le testons. À quoi ressemble-t-il une fois dissous dans l’eau? Quel est son taux d’humidité? Est-il conforme sur le plan microbiologique?», explique la technologue en denrées alimentaires de formation. «Nous autorisons le déchargement uniquement lorsque tout satisfait aux directives.»

Des ingrédients d’origine suisse

95% des ingrédients proviennent de fournisseurs locaux. Dès que cela est possible, nous nous tournons vers la production locale. L’eau nécessaire à la fabrication de la boisson culte provient de la commune de Dietlikon. Ici aussi, la qualité fait l’objet d’une attention particulière. «Nous traitons l’eau avec des systèmes de filtration afin de garantir une qualité constante», explique Seraina.

Effervescence: toutes les quatre heures, des panélistes, dont Seraina, dégustent le Coca-Cola produit sur le site. «Nous sommes une trentaine de collaboratrices et collaborateurs formés et savons exactement quel goût le coca doit avoir. Nous devons passer un examen trois fois par an», explique la spécialiste. Si tout est jugé conforme, la boisson peut être envoyée à la clientèle.

L’identité suisse est intégrée dans la production de la boisson culte

Globalement, la production est aussi fiable qu’une montre suisse, s’enthousiasme Seraina. «On ne peut pas faire autrement, vu les quantités que nous devons produire et livrer.»

La précision et la fiabilité avec lesquelles le Coca-Cola est fabriqué en Suisse sont également essentielles pour Tina. Avec son équipe de treize personnes, elle distribue cette boisson culte dans plus de 100 événements et festivals à travers la Suisse. «Sans une collaboration précise et fiable au sein de l’équipe et avec nos partenaires, cela ne serait pas possible.»

Gros plan sur les festivals de musique et la Coupe du monde de football

Tina explique qu’elle vient justement de rencontrer les responsables de la Street Parade pour discuter des détails de cette année. «Nous entretenons un partenariat très étroit avec l’équipe qui organise la Street Parade. Je suis donc d’autant plus heureuse que nous participions cette année encore à cet événement unique en tant que partenaire de co-presenting et que nous puissions contribuer à faire danser le bassin du lac de Zurich avec notre propre scène et d’autres temps forts.»

Parmi les autres moments forts pour Tina cette année, la Coupe du monde de football et ses retransmissions publiques. «Durant la Coupe du monde, nous soutenons les grands événements, mais aussi les plus petits, dans les bars et les restaurants. Nous aimons rassembler la population suisse là où naissent de vraies émotions et où des moments inoubliables sont célébrés.»

L’Openair de Frauenfeld, un temps fort personnel

Pour Tina, chaque festival est un moment fort. «Mais l’Openair de Frauenfeld compte beaucoup pour moi sur le plan personnel.» Elle avait déjà l’habitude de se rendre au festival à titre privé par le passé. Comme l’année dernière, une activation Coca-Cola est prévue en 2026 à 20 mètres de hauteur sur la scène emblématique de l’Openair de Frauenfeld.

«L’année dernière, il y a eu une soirée mousse. Même des célébrités suisses qui se trouvaient dans le public y ont participé.» Pour des raisons de discrétion, Tina ne cite aucun nom.

Ce qu’elle apprécie particulièrement dans son travail, c’est de donner vie aux marques là où les individus se rassemblent et partagent des expériences communes et des moments riches en émotions. De plus, Coca-Cola l’amène toujours à discuter avec les gens. «Tout le monde a une anecdote ou des souvenirs liés à cette boisson. Comment ils ont bu leur premier Coca-Cola, où ils ont vu le camion de Noël pour la première fois, et tant d’autres histoires.»

Le mystère de la formule secrète

Le travail de Seraina suscite également beaucoup de questions. «On me demande souvent si je connais la formule secrète légendaire du Coca-Cola. Je réponds toujours: ‹C’est un secret, je ne peux malheureusement pas te le révéler.›» Bien sûr, c’est une blague. «Personne ici ne connaît la formule secrète», déclare-t-elle avec un regard malicieux.

Interrogée sur la manière dont elle ressent au quotidien la tradition de 90 ans dans la production suisse de Coca-Cola, la gardienne de la qualité répond: «Trois de mes collaboratrices et collaborateurs travaillent chez Coca-Cola depuis plus de 20 ans. Ils aiment raconter des anecdotes sur leurs années passées dans la production.» En outre, il existerait des familles dont plusieurs générations travaillent au sein de l’entreprise.

Caractéristiques et variétés 2,3 millions de ménages suisses boivent du Coca-Cola. Il est particulièrement apprécié au moment du repas de midi ou lors d’une sortie entre amis. Six variantes sont disponibles en Suisse: Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zéro Sucres, Coca-Cola Zéro Caféine Zéro Sucres, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry et Coca-Cola Vanilla – il y en a pour tous les goûts. Environ 80% des boissons vendues en Suisse sont produites localement et 95% des ingrédients utilisés proviennent de fournisseurs suisses. 2,3 millions de ménages suisses boivent du Coca-Cola. Il est particulièrement apprécié au moment du repas de midi ou lors d’une sortie entre amis. Six variantes sont disponibles en Suisse: Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zéro Sucres, Coca-Cola Zéro Caféine Zéro Sucres, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry et Coca-Cola Vanilla – il y en a pour tous les goûts. Environ 80% des boissons vendues en Suisse sont produites localement et 95% des ingrédients utilisés proviennent de fournisseurs suisses. En savoir plus

Le coca qu’elles préfèrent

Une question incontournable pour Seraina et Tina: Quel coca préférez-vous boire personnellement? «Mon préféré est le Coca-Cola Original Taste, c’est-à-dire la version classique. Je préfère le boire glacé après une randonnée dans un restaurant de montagne. Cela me donne l’impression d’être en vacances», ajoute Seraina. Tina explique: «Mon préféré est le Coca-Cola Zéro Sucres, j’en bois tout le temps et partout. Comme Seraina, c’est dans les montagnes que je l’apprécie le plus, après la randonnée. Ou après le snowboard.»

Vous trouverez plus d’informations sur les autres stars de la campagne anniversaire ainsi qu’une vidéo du making-of sur le site Internet de Coca-Cola Suisse.