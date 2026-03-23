La CSS, qui a pour cœur de métier la santé, place aussi celle de son personnel au centre de de ses préoccupations. C’est pourquoi l’assurance-maladie certifiée «Friendly Work Space» mise actuellement sur le sommeil, la résilience et l’activité physique.

Article rémunéré, présenté par Promotion Santé Suisse

«On ne peut pas simplement pratiquer la politique du pansement! L’important, c’est de planifier à long terme des mesures favorables à la santé.» La responsable de la gestion de la santé en entreprise (GSE) Priska Duss lance cette déclaration d’emblée, dans la cantine animée de l’assurance CSS basée à Lucerne. Sa collègue Andrea Hunkeler ajoute: «Pour chacune de nos actions, nous nous demandons comment l’intégrer de manière sensée et efficace dans le quotidien professionnel de nos collaboratrices et collaborateurs.»

Priska Duss est soutenue dans son activité par Andrea Hunkeler, coach de santé et spécialiste GSE, ainsi que par d’autres collègues. Une étude sur la santé réalisée chaque année constitue la base de l’offre GSE régulièrement renouvelée.

La CSS, l’une des leaders de l’assurance-maladie en Suisse, applique à son propre personnel ce qu’elle préconise à sa clientèle, qui compte 1,7 million de personnes assurées: une approche consciente de la santé. En 2025, la CSS a obtenu pour la quatrième fois la certification «Friendly Work Space» de la fondation Promotion Santé Suisse à l’issue d’un re-assessment, qui est venu confirmer l’ancrage systématique et le développement continu des mesures sous-tendant le label.

L’étude sur la santé: le thermomètre de l’entreprise

Depuis 2022, la CSS mène chaque année en septembre une étude sur la santé auprès de son personnel. Cette enquête s’appuie sur le Job-Stress-Analysis de Promotion Santé Suisse, un outil de sondage en ligne avec un benchmark de plus de 1000 organisations et 100 000 collaboratrices et collaborateurs. «Nous pouvons ainsi comparer nos résultats à ceux d’autres entreprises», déclare la responsable GSE.

Pour Andrea Hunkeler, c’est clair: «L’étude sur la santé, c’est notre thermomètre à nous: elle nous permet de voir où la température monte et où la fièvre s’est installée, c’est-à-dire de poser un diagnostic sur l’état de santé de nos collaboratrices et collaborateurs.» La dernière enquête de 2025 a révélé un besoin d’intervention dans trois thématiques de santé: résilience, activité physique/ergonomie et sommeil.

Des outils de la résilience aux pauses de dix minutes

Pour remédier à la fièvre, le tandem Duss/Hunkeler a défini trois axes prioritaires avec ses services respectifs GSE et coaching santé:

Boîte à outils de la résilience: en 2025, une offre a été développée que les managers peuvent réserver directement pour leurs équipes. Après un exposé introductif d’une heure donné par un coach de santé, les participant-e-s reçoivent un livret avec huit thèmes, qui vont de la pleine conscience à l’orientation vers l’avenir en passant par la responsabilité individuelle. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent réfléchir à ces sujets individuellement ou partager leurs connaissances au sein d’un groupe.

en 2025, une offre a été développée que les managers peuvent réserver directement pour leurs équipes. Après un exposé introductif d’une heure donné par un coach de santé, les participant-e-s reçoivent un livret avec huit thèmes, qui vont de la pleine conscience à l’orientation vers l’avenir en passant par la responsabilité individuelle. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent réfléchir à ces sujets individuellement ou partager leurs connaissances au sein d’un groupe. Activité physique et micropauses: pour prévenir et soulager les maux de tête, de nuque et de dos, la GSE propose un atelier très prisé du personnel consacré au mouvement et à l’ergonomie. En mars, les collaboratrices et collaborateurs peuvent en outre participer tous les mardis et jeudis à des pauses actives de dix minutes animées en ligne par des coachs de santé. «Grâce à des exercices simples adaptés au bureau, on peut faire le plein d’énergie, améliorer sa posture et augmenter sa concentration», explique Andrea Hunkeler.

pour prévenir et soulager les maux de tête, de nuque et de dos, la GSE propose un atelier très prisé du personnel consacré au mouvement et à l’ergonomie. En mars, les collaboratrices et collaborateurs peuvent en outre participer tous les mardis et jeudis à des pauses actives de dix minutes animées en ligne par des coachs de santé. «Grâce à des exercices simples adaptés au bureau, on peut faire le plein d’énergie, améliorer sa posture et augmenter sa concentration», explique Andrea Hunkeler. Webinaire sur le sommeil: «Un sommeil réparateur est essentiel à notre santé physique et psychique», souligne Priska Duss. Dans ce webinaire, des expertes du sommeil expliquent les liens entre sommeil, activité physique, alimentation et santé psychique. Elles donnent également des conseils pratiques, notamment sous forme de rituels comme boire une tisane et lire 30 minutes avant d’aller au lit.

Le label «Friendly Work Space», c’est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 111 organisations (représentant au total plus de 213'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur 14 critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 111 organisations (représentant au total plus de 213'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur 14 critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Les avantages du label «Friendly Work Space»

Les managers, la clé du succès

Selon Andrea Hunkeler, les managers jouent un rôle central: «Comme les managers sont proches du terrain, ils et elles perçoivent les changements et peuvent aborder à un stade précoce les problèmes en faisant preuve d’empathie et proposer leur soutien.» Leur santé, leur équilibre et une bonne capacité de résilience sont déterminants, car seule une personne qui a un niveau de stress sain peut prendre soin de son équipe.

Les managers suivent un séminaire dédié pour apprendre à traiter des sujets délicats. Il s’agit très souvent d’absences ou de changements dans le comportement ou la performance. Les causes sont multiples: conflits sur le lieu de travail, déficit de sommeil dû par exemple à l’arrivée d’un nouveau-né ou surcharge de travail induite par un manque provisoire d’effectif. «Tous ces facteurs influencent le performance. Il est important que les managers identifient ces changements et y réagissent de manière appropriée pour trouver des solutions communes», précise Andrea Hunkeler.

Se concentrer sur la prochaine génération

Selon l’étude sur la santé CSS 2025 réalisée par l’institut de recherche Sotomo, la jeune génération est particulièrement sous pression et se sent stressée, ce qui transparaît aussi dans le monde du travail. Elle se demande souvent si elle peut parler de ses problèmes et quelles en seront les conséquences. Pour favoriser un dialogue ouvert, les responsables de la formation au sein de la CSS utilisent la plateforme numérique de développement d’équipe Moodtalk.

Les 138 apprenti-e-s sont régulièrement interrogé-e-s de manière anonyme sur leur bien-être. Cette cartographie du ressenti crée de la transparence. La plateforme propose aussi des conseils concrets, par exemple comment gérer les critiques ou donner des retours constructifs. Un sujet actuel concerne la gestion des e-mails professionnels sur le téléphone portable. «Pour nous, il est important de sensibiliser les apprentis à un bon équilibre entre travail et loisirs et nous les encourageons à poser des limites claires», insiste Andrea Hunkeler.

Des effets mesurables plutôt que des actions symboliques

La santé sur le lieu de travail est le résultat de l’interaction entre les conditions de travail et la situation de vie personnelle. Les exigences professionnelles se répercutent sur la vie privée et vice versa. «C’est un jeu d’influences réciproques. La CSS en tant qu’employeur s’attache à tout mettre en œuvre pour que les collaboratrices et collaborateurs restent en bonne santé. C’est bénéfique non seulement pour l’environnement de travail, mais aussi pour la vie privée», affirme Priska Duss.

Le concept de la CSS porte ses fruits: le taux d’absentéisme a pu être réduit en 2025. «Nous ne pratiquons pas la politique du pansement», résume Priska Duss. «Nous écoutons, analysons et agissons – de manière systématique et durable. C’est toute la différence.»

Les avantages d’une GSE performante Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d’une gestion systématique de la santé en entreprise. La santé des collaboratrices et collaborateurs est la clé d’un succès durable pour les entreprises. Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l’économie et de la recherche et sont continuellement optimisées: L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l’équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée.

donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l’équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée. Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH. Citons ici «L’entretien à l’extérieur» avec Nicholas Haenny, CEO de la société Nikin, ou l’interview de la neuropsychologue Barabra Studer, qui fournissent des pistes intéressantes.

des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH. Citons ici «L’entretien à l’extérieur» avec Nicholas Haenny, CEO de la société Nikin, ou l’interview de la neuropsychologue Barabra Studer, qui fournissent des pistes intéressantes. L’offre Apprentice aide les formatrices et formateurs professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des adolescentes et adolescents en formation.

aide les formatrices et formateurs professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des adolescentes et adolescents en formation. New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur.

le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur. Notre offre de formation continue vous permet d’acquérir de nombreuses connaissances pratiques pour la gestion de la santé dans votre entreprise. Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d’une gestion systématique de la santé en entreprise. La santé des collaboratrices et collaborateurs est la clé d’un succès durable pour les entreprises. Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l’économie et de la recherche et sont continuellement optimisées: L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l’équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée.

donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l’équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée. Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH. Citons ici «L’entretien à l’extérieur» avec Nicholas Haenny, CEO de la société Nikin, ou l’interview de la neuropsychologue Barabra Studer, qui fournissent des pistes intéressantes.

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