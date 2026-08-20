Berne et Pékin annoncent un accord historique. Celui-ci devrait supprimer presque toutes les taxes sur les exportations suisses. La signature de cet accord de libre-échange modernisé est attendue d'ici la fin de l'année.

Guy Parmelin annonce un accord de libre-échange historique avec la Chine

Guy Parmelin annonce un accord de libre-échange historique avec la Chine

ATS Agence télégraphique suisse

Les négociations sur un accord commercial modernisé entre la Suisse et la Chine ont abouti, ont annoncé jeudi le ministre de l'Economie Guy Parmelin et son homologue chinois Wang Wentao. Berne est parvenue à biffer les taxes qui frappaient encore ses exportations.

«A l'avenir, 99,8% des exportations suisses actuelles pourront être exonérées des droits de douane en Chine», écrit le département du Vaudois dans un communiqué. La suppression de ces taxes constituait le point principal des négociations lancées il y a deux ans.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Signature prévue cette année

En 2014, la Suisse était le premier pays européen à conclure un accord de libre-échange avec la Chine, deuxième économie mondiale. Il a souvent été présenté comme un exemple de réussite.

Mais la réalité a montré des lacunes, surtout sur les exportations suisses. La moitié d'entre elles, notamment les montres et les produits pharmaceutiques, étaient encore taxées, alors que quasi tous les produits chinois étaient eux exemptés de droits de douane. La signature de l'accord de libre-échange modernisé est prévue pour cette année.