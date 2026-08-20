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Négociations fructueuses
Guy Parmelin annonce un accord de libre-échange historique avec la Chine

Berne et Pékin annoncent un accord historique. Celui-ci devrait supprimer presque toutes les taxes sur les exportations suisses. La signature de cet accord de libre-échange modernisé est attendue d'ici la fin de l'année.
Publié: 17:00 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
En 2014, la Suisse a été une pionnière européen du libre-échange avec la Chine.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les négociations sur un accord commercial modernisé entre la Suisse et la Chine ont abouti, ont annoncé jeudi le ministre de l'Economie Guy Parmelin et son homologue chinois Wang Wentao. Berne est parvenue à biffer les taxes qui frappaient encore ses exportations.

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«A l'avenir, 99,8% des exportations suisses actuelles pourront être exonérées des droits de douane en Chine», écrit le département du Vaudois dans un communiqué. La suppression de ces taxes constituait le point principal des négociations lancées il y a deux ans.

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Signature prévue cette année

En 2014, la Suisse était le premier pays européen à conclure un accord de libre-échange avec la Chine, deuxième économie mondiale. Il a souvent été présenté comme un exemple de réussite.

Mais la réalité a montré des lacunes, surtout sur les exportations suisses. La moitié d'entre elles, notamment les montres et les produits pharmaceutiques, étaient encore taxées, alors que quasi tous les produits chinois étaient eux exemptés de droits de douane. La signature de l'accord de libre-échange modernisé est prévue pour cette année.

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