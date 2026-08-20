DE
FR

Un géant chinois tremble
Pékin fustige les nouveaux droits de douane américains sur les drones

Pékin réclame le retrait immédiat des taxes américaines sur les drones chinois. Ces mesures, invoquant la sécurité nationale, menaceraient l'équité du marché mondial selon la Chine.
Publié: il y a 40 minutes
Pékin estime que ces nouvelles taxes représentent une menace pour l'équité du marché.
Photo: IMAGO/Xinhua
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Chine a dit jeudi «s'opposer fermement» aux nouveaux droits de douane américains sur les importations de drones. Ces nouveaux droits doivent pour la plupart entrer en vigueur le 3 septembre.

A lire aussi
Donald Trump impose jusqu'à 100% de droits de douane sur les drones importés
Un pied de nez à Pékin
Trump impose jusqu'à 100% de droits de douane sur les drones importés
Convaincre la Chine de faire pression sur l'Iran: la mission impossible de Trump
Deux obstacles majeurs en Iran
En visite à Pékin, Trump s'attaque à une mission presque impossible

Le président américain Donald Trump a annoncé le 13 août l'imposition prochaine de droits de douane sur les drones et composants liés importés aux Etats-Unis afin de soutenir les entreprises américaines, largement distancées par une industrie chinoise ultra-dominante. Il a invoqué la sécurité nationale.

Menace pour l'équité du marché

La Chine a exhorté jeudi les Etats-Unis à «retirer immédiatement» les taxes prévues. Les mesures américaines «étendent de manière excessive la notion de sécurité nationale (et) constituent une discrimination à l'encontre des produits chinois», a déclaré à la presse He Yadong, porte-parole du ministère chinois du Commerce.

La plupart des drones chinois exportés vers les Etats-Unis ont principalement des applications civiles, par exemple dans l'agriculture et l'industrie du cinéma et de la télévision, a-t-il dit. Ces droits de douane «perturbent la chaîne d'approvisionnement mondiale des drones et nuisent à un marché équitable et concurrentiel. La Chine s'y oppose fermement», a-t-il ajouté.

Un géant chinois tremble

La société chinoise DJI, fondée en 2006, contrôle plus des deux tiers du marché mondial des drones, selon plusieurs études. Ses produits sont très populaires dans le monde entier, jusqu'à la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie.

L'entreprise est depuis 2022 sur la liste américaine des entreprises chinoises liées à son armée et qui font l'objet de restrictions d'accès aux technologies américaines. DJI s'était battue contre sa présence sur cette liste, assurant n'être «ni détenue ni contrôlée par l'armée chinoise.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus