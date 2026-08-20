Pékin réclame le retrait immédiat des taxes américaines sur les drones chinois. Ces mesures, invoquant la sécurité nationale, menaceraient l'équité du marché mondial selon la Chine.

Pékin fustige les nouveaux droits de douane américains sur les drones

Pékin fustige les nouveaux droits de douane américains sur les drones

AFP Agence France-Presse

La Chine a dit jeudi «s'opposer fermement» aux nouveaux droits de douane américains sur les importations de drones. Ces nouveaux droits doivent pour la plupart entrer en vigueur le 3 septembre.

Le président américain Donald Trump a annoncé le 13 août l'imposition prochaine de droits de douane sur les drones et composants liés importés aux Etats-Unis afin de soutenir les entreprises américaines, largement distancées par une industrie chinoise ultra-dominante. Il a invoqué la sécurité nationale.

Menace pour l'équité du marché

La Chine a exhorté jeudi les Etats-Unis à «retirer immédiatement» les taxes prévues. Les mesures américaines «étendent de manière excessive la notion de sécurité nationale (et) constituent une discrimination à l'encontre des produits chinois», a déclaré à la presse He Yadong, porte-parole du ministère chinois du Commerce.

La plupart des drones chinois exportés vers les Etats-Unis ont principalement des applications civiles, par exemple dans l'agriculture et l'industrie du cinéma et de la télévision, a-t-il dit. Ces droits de douane «perturbent la chaîne d'approvisionnement mondiale des drones et nuisent à un marché équitable et concurrentiel. La Chine s'y oppose fermement», a-t-il ajouté.

Un géant chinois tremble

La société chinoise DJI, fondée en 2006, contrôle plus des deux tiers du marché mondial des drones, selon plusieurs études. Ses produits sont très populaires dans le monde entier, jusqu'à la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie.

L'entreprise est depuis 2022 sur la liste américaine des entreprises chinoises liées à son armée et qui font l'objet de restrictions d'accès aux technologies américaines. DJI s'était battue contre sa présence sur cette liste, assurant n'être «ni détenue ni contrôlée par l'armée chinoise.»