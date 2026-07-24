DE
FR

Nouveaux droits de douane de 12,5%
Trump punit à nouveau la Suisse... et ce n'est sûrement qu'un début

Donald Trump vient d'imposer des droits de douane de 12,5% sur les importations suisses. Mais d'autres enquêtes visent la Suisse et pourraient aboutir à des taxes encore plus salées.
Publié: il y a 30 minutes
1/5
Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane punitifs de 12,5% à la Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

Donald Trump a encore frappé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane punitifs visant 60 pays, dont la Suisse. Depuis 6h ce vendredi, une taxe à l'importation de 12,5% s'applique aux importations helvétiques, même si des exemptions restent possibles.

Washington justifie ces nouvelles mesures en accusant les pays concernés de ne pas protéger suffisamment leurs marchés contre les produits issus du travail forcé. Selon le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, cette situation crée des «conditions de concurrence inéquitables» que les Etats-Unis ne sont «plus disposés à tolérer».

Nouvelle enquête contre la Suisse

Mais le pire reste peut-être encore à venir pour l'éconmie suisse. Parallèlement à ces accusations liées au travail forcé, l'administration américaine mène une autre enquête, fondée sur la Section 301 de la loi américaine sur le commerce extérieur, qui pourrait déboucher sur des droits de douane supplémentaires.

Les Etats-Unis reprochent à la Suisse, à l'Union européenne, à la Chine et à treize autres partenaires commerciaux de favoriser des surcapacités de production, ce qui générerait selon eux des excédents commerciaux déloyaux. A ce titre, de premières auditions ont eu lieu en mai.

A lire aussi
Donald Trump impose de nouveaux droits de douane punitifs à la Suisse
Un taux de 10 ou 12,5%
Donald Trump impose de nouveaux droits de douane punitifs à la Suisse
La Suisse dénonce les nouveaux droits de douane de Trump
Live
Des «surtaxes injustifiées»
La Suisse dénonce les nouveaux droits de douane de Trump

Aucune date n'a encore été fixée quant à la publication des conclusions de cette l'enquête. Pour Rahul Sahgal, directeur de la Chambre de commerce Suisse–Etats-Unis, les accusations américaines sont sans fondement. «Nous contestons l'idée que la Suisse crée des surcapacités grâce à une politique industrielle active», déclarait-il récemment.

De nouvelles taxes semblent inéluctables

Reste que l'avis de la Suisse pèsera sans doute peu face à Donald Trump. Pour Richard Baldwin, professeur d'économie internationale à l'IMD de Lausanne, l'issue de l'enquête paraît donc largement prévisible: elle devrait être défavorable aux pays visés.

La Suisse risque ainsi une nouvelle hausse des droits de douane américains. Son l'ampleur demeure toutefois inconnue. Dans ce contexte, les milieux économiques continuent d'espérer un accord juridiquement contraignant entre Berne et Washington. L'entente négociée l'an dernier prévoyait un taux de droits de douane de 15%.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus