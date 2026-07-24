La Suisse dénonce les nouveaux droits de douane de Trump

Les surtaxes américaines sont injustifiées, dit economiesuisse
Les nouveaux droits de douane américains fixés à 12,5% pour les marchandises suisses sont incompréhensibles et injustifiés, estime l'organisation faîtière des entreprises suisses, economiesuisse. Elle rejette l'accusation de ne pas suffisamment lutter contre le travail forcé.
Cette décision «pèse sur les entreprises suisses» actives sur le marché américain et «crée des désavantages concurrentiels par rapport à des pays qui ont des taux plus bas», dont l'Union européenne et le Royaume-Uni, indique economiesuisse dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi.
L'organisation faîtière réfute en outre «fermement l'accusation selon laquelle la Suisse ne ferait pas assez pour empêcher l'importation de produits issus du travail forcé». Elle relève que le travail forcé est interdit en Suisse par la constitution, le droit civil et le droit pénal.
Economiesuisse note encore que ces nouvelles surtaxes n'éliminent pas les incertitudes. Plusieurs autres enquêtes américaines sont en cours, notamment pour une possible surcapacité industrielle. L'organisation appelle à la poursuite des négociations entre Berne et Washington, afin que ces enquêtes n'aboutissent pas à des droits de douane supplémentaires.
Source: ATS
Le Japon «regrette» les nouveaux droits de douane américains
Le Japon a annoncé vendredi «regretter» les nouveaux droits de douane américains annoncés par le président Donald Trump, Tokyo étant inclus dans une liste de partenaires commerciaux frappés de taxes de 12,5%.
«L'industrie et le commerce japonais sont conduits conformément aux règles internationales. Le Japon regrette que cette dernière mesure lui impose des droits de douane au seul motif qu'il n'existe aucune interdiction d'importer des produits issus du travail forcé», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.
«Le Japon et les Etats-Unis partagent la conviction que l'accord conclu l'année dernière est universel et que les deux parties restent attachées à sa mise en oeuvre», a déclaré Minoru Kihara aux journalistes.
«Nous avons également confirmé avec les Etats-Unis qu'ils n'imposeraient pas de droits de douane supplémentaires au Japon dépassant les termes de l'accord de l'année dernière. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec eux», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Nouvelle-Zélande dénonce des droits de douane américains «extrêmement décevants»
Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a dénoncé vendredi de nouveaux droits de douane américains «extrêmement décevants», après que son pays et une soixantaine d'autres se sont vus imposer de nouvelles surtaxes par les Etats-Unis.
L'enquête américaine a été diligentée pour déterminer si les partenaires commerciaux des Etats-Unis avaient totalement éliminé de leur chaîne d'approvisionnement les produits issus du travail forcé.
Mais elle «n'a pas fourni de preuves significatives pour étayer les allégations relatives au travail forcé», a déclaré Christopher Luxon sur X. «Les droits de douane ne sont pas la solution: ils font grimper les coûts et renforcent l'incertitude pour les entreprises», a-t-il ajouté.
Ces droits de douane de 10 à 12,5% entreront en vigueur vendredi à 04h01 GMT sur les produits de grandes économies comme la Chine, l'Inde, le Japon, le Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne, le Mexique ou le Canada. La Nouvelle-Zélande est soumise à une surtaxe douanière de 12,5%.
Source: AFP
Pékin réfute les accusations de Trump
La Chine a qualifié vendredi de «pures inventions» les propos du président américain Donald Trump, qui a remis sur le tapis des accusations d’ingérence lors de l’élection présidentielle américaine de 2020 dans une allocution télévisée la veille.
Jeudi soir, Donald Trump a accusé Pékin d’être à l’origine du «plus grand piratage de données électorales de l’histoire, aboutissant à l’acquisition illicite par la Chine de 220 millions de fichiers d’électeurs», et d’avoir tenté «de fabriquer» des bulletins de vote pour son adversaire d’alors, Joe Biden.
«Les allégations formulées par la partie américaine ne sont que de pures inventions et des calomnies malveillantes dont il a été prouvé depuis longtemps qu’elles étaient sans fondement», a réagi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse vendredi. «La Chine n’a aucun intérêt pour les élections américaines et n’y est jamais intervenue», a-t-il ajouté.
«A l’inverse, la communauté internationale voit très clairement qui est celui qui s’ingère habituellement dans les affaires intérieures d’autres pays», a-t-il encore lâché. «Nous exhortons la partie américaine à réfléchir à ses propres actions, à cesser de diffamer la Chine sans fondement, à s’abstenir de faire de la Chine un enjeu de ses élections et à faire davantage pour favoriser les relations sino-américaines», a poursuivi le porte-parole.
Source: AFP
Trump appelle au retrait des licences des chaînes américaines qui ont refusé de diffuser son allocution
Donald Trump a appelé au retrait des licences des chaînes américaines qui ont refusé de diffuser en direct son allocution depuis la Maison Blanche jeudi en suggérant, sans avancer de preuve, leur implication dans des tentatives de fraude électorale.
«Décision rare, NBC et ABC ont dit toutes les deux qu'elles ne diffuseraient pas ce discours. (...) Parce qu'elles savent combien notre système est corrompu et qu'elles ne veulent pas le révéler. Elles, et d'autres médias, font partie d'un complot. Elles veulent continuer cette fraude. (...) Une fraude comme celle-ci devrait signifier le retrait de leurs licences», a attaqué le président américain.
Source: AFP
Trump martèle ses accusations de fraude à trois mois des élections
Donald Trump a dénoncé jeudi des «vulnérabilités choquantes» dans le système électoral américain, pointant notamment la Chine du doigt dans une allocution extraordinaire où il a laissé planer son intention de contester les résultats des élections cruciales de mi-mandat en novembre.
Dans un discours d'un peu plus de 25 minutes, le président américain s'est notamment attaqué aux «bureaucrates véreux», martelant ses accusations – jamais prouvées – que l'élection présidentielle de 2020 avait été pervertie par une fraude massive au profit de Joe Biden. «Nous ne pouvons plus jamais assister à une nouvelle élection volée», a-t-il lancé.
Le républicain n'a jamais apporté de preuve sur l'existence d'irrégularités à grande échelle et d'innombrables experts, instituts indépendants et décisions de justice ont conclu à l'absence de fraude ayant pu influer sur les résultats. Mais pour Donald Trump, des documents – qu'il a annoncé jeudi soir déclassifier – «montrent que, sur plusieurs années, à partir de l'élection de 2020, la Chine a mené ce qui apparaît comme la plus grosse opération de piratage de données électorales de l'Histoire, aboutissant à l'acquisition illicite par la Chine de 220 millions de fichiers d'électeurs américains», a-t-il ajouté.
Ces fichiers sont pourtant largement accessibles publiquement. Et même s'ils avaient été téléchargés de manière illégale, cela «n'aurait en aucune manière compromis» les résultats de l'élection, a souligné Stephen Richer, du cercle de réflexion conservateur Cato Institute.
Rick Hasen, expert en droit électoral à l'université de Californie à Los Angeles, a estimé que les déclarations du président jeudi soir ressassent «les mêmes vieilles affirmations infondées et étonnamment faibles de vulnérabilité des élections américaines». Donald Trump «n'a même pas tenté de démontrer qu'un seul faux électeur a voté lors de l'élection de 2020, ou qu'une seule machine électorale ait été truquée», a-t-il souligné sur son blog.
Source: AFP
Donald Trump promet une révélation choc sur les élections américaines
Donald Trump a entamé ce vendredi une allocution exceptionnelle à la nation depuis la Maison Blanche. Il avait promis une «révélation majeure», alimentant les spéculations dans les médias et auprès du public.
Le président américain a d'abord dressé le bilan des réalisations de son second mandat. «Il y a deux ans, notre pays était mort, le monde entier se moquait de nous», a-t-il affirmé, estimant que cette époque était désormais révolue.
«L'Amérique est de retour, mais un défi majeur nous attend encore», a déclaré Donald Trump. Il a ensuite évoqué «l'intégrité des élections américaines» et annoncé la publication immédiate de documents classifiés censés révéler de graves failles dans les infrastructures électorales américaines. Selon lui, ces informations mettent en lumière une vulnérabilité inédite face au piratage, aux abus et aux ingérences étrangères, et auraient été dissimulées pendant des années.
Truth Social va vendre un accès prioritaire aux publications de Trump
L'entreprise de médias de Donald Trump a annoncé jeudi qu'elle comptait vendre un accès prioritaire aux publications sur le réseau Truth Social du républicain, son moyen de communication privilégié où il publie des messages aux conséquences parfois bouleversantes pour l'économie mondiale ou la géopolitique.
Trump Media a précisé que cette interface automatisée (API) apporterait «un accès homologué et en temps réel aux publications des comptes importants de Truth Social». Le service, qui entrera en vigueur le 1er août, a pour cible principale les traders et les médias financiers qui dépendent de marges de quelques secondes.
«Les marchés bougent déjà en fonction des publications sur Truth Social», a affirmé Kevin McGurn, directeur général par intérim de Trump Media and Technology Group. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a dénoncé sur X ce nouveau produit proposé par Truth Social comme une «tentative flagrante de tirer des profits de la présidence et d'enrichir Wall Street tout en ne faisant rien pour aider les Américains».
Le président américain a créé Truth Social après avoir été banni de Twitter (aujourd'hui X), à la suite de l'assaut du Capitole en 2021 par certains de ses partisans rejetant sa défaite à l'élection présidentielle de 2020. Il se sert depuis de cette plateforme pour faire ses principales annonces politiques. Mais vendre un tel accès prioritaire pose des questions concernant la monétisation de sa présidence.
Source: AFP
L'OTAN salue l'envoi de Trump de 5000 soldats en Pologne
Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte s'est réjoui vendredi de l'annonce faite par Donald Trump d'envoyer 5000 militaires américains en Pologne.
«Bien sûr, je salue cette annonce», a-t-il déclaré à son arrivée à une réunion de l'Otan, en Suède, tout en soulignant que la «trajectoire» de l'Alliance, à terme, restait de chercher à être moins «dépendante» des Etats-Unis.
De son côté, le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a remercié vendredi le président américain Donald Trump. «Je veux remercier le président Trump pour son annonce (...) sur la rotation, sur le fait que la présence de troupes américaines en Pologne restera plus ou moins aux niveaux d'avant», a-t-il déclaré lors d'une réunion de l'Otan en Suède. «Tout est bien qui finit bien», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales en Corée du Sud
Des délégations chinoise et américaine ont entamé mercredi des consultations économiques et commerciales en Corée du Sud, a indiqué Chine Nouvelle avant l'arrivée du président américain Donald Trump prévue dans la soirée en Chine.
Les discussions ont lieu à l'aéroport d'Incheon, près de Séoul, a dit l'agence d'Etat chinoise. Elles préludent aux entretiens des dirigeants américain et chinois jeudi et vendredi à Pékin.
Source: AFP
Trump dit qu'il demandera à Xi Jinping «d'ouvrir» la Chine aux entreprises américaines
Le président Donald Trump a déclaré qu'il demanderait à son homologue chinois Xi Jinping «d'ouvrir» la Chine aux entreprises américaines lors de leurs entretiens prévus jeudi et vendredi à Pékin.
«Je demanderai au président Xi, dirigeant hors pair, d'ouvrir la Chine afin que ces personnes brillantes puissent opérer leur magie et contribuer à hisser la République populaire à un niveau encore plus élevé!», a écrit Trump sur les réseaux sociaux en faisant référence aux chefs d'entreprise américains qui l'accompagnent lors de sa visite.
Source: AFP