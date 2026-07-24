La Suisse dénonce les nouveaux droits de douane de Trump

Les surtaxes américaines sont injustifiées, dit economiesuisse

Les nouveaux droits de douane américains fixés à 12,5% pour les marchandises suisses sont incompréhensibles et injustifiés, estime l'organisation faîtière des entreprises suisses, economiesuisse. Elle rejette l'accusation de ne pas suffisamment lutter contre le travail forcé.

Cette décision «pèse sur les entreprises suisses» actives sur le marché américain et «crée des désavantages concurrentiels par rapport à des pays qui ont des taux plus bas», dont l'Union européenne et le Royaume-Uni, indique economiesuisse dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'organisation faîtière réfute en outre «fermement l'accusation selon laquelle la Suisse ne ferait pas assez pour empêcher l'importation de produits issus du travail forcé». Elle relève que le travail forcé est interdit en Suisse par la constitution, le droit civil et le droit pénal.

Economiesuisse note encore que ces nouvelles surtaxes n'éliminent pas les incertitudes. Plusieurs autres enquêtes américaines sont en cours, notamment pour une possible surcapacité industrielle. L'organisation appelle à la poursuite des négociations entre Berne et Washington, afin que ces enquêtes n'aboutissent pas à des droits de douane supplémentaires.

Source: ATS