Les chaudes journées estivales vont brusquement disparaître. Dès dimanche, l’arrivée d’un front froid va balayer le pays, entraînant dans son sillage orages, pluie et une baisse des températures.

Mattia Jutzeler

La Suisse vient de comme connaître comme un avant-goût d'été. Samedi encore, le soleil radieux et les températures proche des 30 degrés poussaient de nombreux habitants à savourer une glace ou à s'accorder une baignade dans l'un des nombreux lacs du pays.

Cette parenthèse estivale devrait toutefois se refermer ce dimanche après-midi. De violents orages sont attendus sur l'ensemble du territoire. Portées par un vent d’ouest, averses, éclairs et coups de tonnerre devraient déferler sur le pays. SRF Meteo émet une alerte de niveau 2 sur 3 à partir de 14 heures, et met en garde contre de fortes rafales de vent sur une grande partie du Plateau, où des pointes à 110 km/h sont redoutées.

Malgré l'imminence des orages, les températures sont restées particulièrement élevées en ce début de journée. Le mercure atteignait ainsi 28 degrés le Plateau, tandis que le Sud flirtait à nouveau avec la barre des 30 degrés après une matinée globalement ensoleillée. «Dès la mi-journée, une baisse va toutefois s’amorcer avec l'arrivée d'un front froid», explique Quirin Beck de Meteo News. «Les orages éclateront principalement sur le massif du Jura, le long des Préalpes et dans le nord de la Suisse, précise le météorologue. La région zurichoise pourrait elle aussi être touchée par quelques éclairs.

Chute des températures dès lundi

La baisse des températures se fera davantage ressentir lundi. Si le Tessin fera figure de dernier bastion de la chaleur en début de semaine prochaine, le thermomètre chutera bien en dessous de la barre des 30 degrés dans le reste du pays. Un air nettement plus frais s'imposera définitivement dès mercredi: les valeurs ne dépasseront plus les 20 degrés en plaine, et le Sud connaîtra lui aussi un rafraîchissement marqué.

Cette baisse des températures s'accompagnera d'un temps de plus en plus instable tout au long de la semaine prochaine. Si la journée de lundi s'annonce encore relativement clémente, une nouvelle perturbation devrait traverser le pays dès mardi, apportant avec elle de la pluie et des orages localisés. Le temps s'annonce tout aussi changeant mercredi et les jours qui suivent, avec des enchaînements d'éclaircies et de précipitations.