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Exceptionnel pour un mois de mai
L'Aar atteint déjà les 20 degrés à Berne

L'Aar a atteint 20°C à Berne samedi après-midi, un record inédit depuis 1975. La rivière, mesurée près des bains du Marzili, affiche une température estivale inhabituelle pour mai, bien avant le début de l'été.
Publié: 18:48 heures
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Dernière mise à jour: 18:49 heures
En général, il faut attendre le mois de juin pour voir l'Aar à une telle température.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Aar a franchi la barre des 20 degrés samedi après-midi à Berne, une première depuis 1975. Peu après 16h20, la température de la rivière à la hauteur des bains publics de Marzili était de 20,0 degrés, selon les mesures officielles. En général, il faut attendre le mois de juin pour voir l'Aar à une telle température. L'an dernier, c'était par exemple le 13 juin.

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Il arrive plus rarement qu'il faille attendre plus tard dans la saison, notamment quand le début d'été est humide et frais, avec beaucoup d'eau de fonte, comme en 2024 (27 juillet). Ou lors de cet été pluvieux tristement célèbre de 2021 (14 août).

Les lacs aussi

Les températures de l'eau incitent également déjà à la baignade ailleurs en Suisse. Ainsi, selon la plateforme de recherche Alplakes de l'Institut fédéral de recherche sur l'eau (Eawag), le Rhin était mesuré à 21 degrés à Bâle. Le lac de Zurich atteignait 22,4 degrés samedi soir à Wädenswil. Le Léman, près de Genève, affichait 23,6 degrés, tandis que le lac de Morat, près de Morat, a même grimpé à 24,6 degrés.

Un peu plus frais, mais toujours très chauds, le lac des Quatre-Cantons, près de Lucerne, et le lac de Bienne, près de Täuffelen, affichaient chacun 20,3 degrés. Dans le lac Majeur, la température de l'eau était de 21,8 degrés près de Lugano. Vingt-six des 32 plus grands lacs suisses affichent actuellement des températures de surface jamais enregistrées à cette période de l'année, ont rapporté samedi le Tagesanzeiger et 24 Heures.

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