DE
FR

Conditions inédites
Le printemps 2026 est le troisième plus chaud depuis 1864

Le printemps 2026 a été le troisième plus chaud en Suisse depuis 1864, avec une température moyenne dépassant de 1,6°C la normale. Un anticyclone a provoqué sécheresse, ensoleillement record et une vague de chaleur inédite en mai.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
1/2
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le printemps de cette année a été le troisième plus chaud depuis le début des relevés en 1864 en Suisse. Un anticyclone a entraîné une grande sécheresse, un ensoleillement important et une vague de chaleur qui a battu de nouveaux records de température en mai.

La température moyenne nationale de mars à mai a dépassé de 1,6 degré celle de la période de référence allant de 1991 à 2020, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) dans son bilan printanier publié vendredi. Seuls les printemps 2011, avec un écart de +1,9 degré, et 2007, avec +1,7 degré, ont été plus chauds.

A lire aussi
Cette chaleur écrasante va durer toute la semaine, un tournant prévu dimanche
Des records vont tomber!
Chaleur écrasante jusqu'à samedi, dégradation orageuse attendue dimanche
L'Europe se prépare à une nouvelle journée caniculaire
Dôme de chaleur exceptionnel
Les records pleuvent en Europe… et ce n'est pas fini!

D'un point de vue météorologique, le printemps s'étend du 1er mars au 31 mai. Le mois de mars n'a été que légèrement supérieur à la norme, avec 0,4 degré. Le mois d'avril, en revanche, a été le cinquième plus chaud depuis le début des relevés, selon la moyenne nationale. La température a dépassé de 2,6 degrés celle de la période de référence.

Mai bat quelques records

En mai, une phase froide autour de l'Ascension, avec du gel au sol et de la neige fraîche jusqu'à basse altitude, a été suivie vers la fin du mois par une vague de chaleur exceptionnellement précoce. Au total, le mois de mai a donc été 1,5 degré plus chaud que la moyenne, indique le bulletin climatique actualisé de MétéoSuisse pour le mois de mai, publié vendredi après-midi. Mai 2026 a ainsi été le septième mois de mai le plus chaud depuis le début des mesures.

Cette vague de chaleur a établi de nouveaux records de température maximale journalière pour le mois de mai dans de nombreuses stations de mesure. À Biasca (TI), la température de 34,8 degrés enregistrée le 28 mai est la plus élevée jamais mesurée en mai sur le versant sud des Alpes. Elle n’est que de 0,3 degré inférieure au record national suisse pour le mois de mai, atteint le 25 mai 2009 à Sion avec 35,1 degrés.

Un printemps sec

Ce printemps a également été l'un des plus secs. Entre mars et mai 2026, les précipitations ont été inférieures de 40 à 90 % à la normale, selon les régions. Le printemps a été particulièrement sec dans l'est du pays. Dans la région des Grisons et en Engadine, il s'agit en moyenne du printemps le plus sec depuis 1901.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus