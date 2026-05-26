L'Europe se prépare à une nouvelle journée caniculaire

L’Europe de l’Ouest subit une canicule sans précédent en mai. Des records de chaleur ont été battus lundi au Royaume-Uni et en France. Et ce mardi s'annonce encore plus chaud!

De l'Angleterre à l'Italie, en passant par la Suisse, une partie de l'Europe se prépare à vivre mardi une nouvelle journée de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai, qui bouscule les habitudes sur un continent qui se réchauffe plus vite qu'ailleurs.

Restrictions au travail en extérieur imposées localement en Italie, plages bondées en France malgré l'absence de secouristes, récoltes précoces pour les agriculteurs... Les températures montent depuis plusieurs jours, entraînant des records au delà des 30°C dès lundi au Royaume-Uni et en France.

La journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai en France, selon Météo-France. Et ce n'est pas fini! Ce mardi s'annonce en effet encore plus chaud, avec des températures maximales de 33 à 36°C.

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De l'air venu de l'Afrique du Nord

«On se croirait en Espagne», dit l'Irlandaise Chloe O'Brien Cuminsky, étudiante en école d'infirmière de 23 ans, croisée lundi dans le parc St James de Londres, près du palais de Buckingham.

Lindy Brand-daloze, 66 ans, Australienne qui vit à Londres depuis 12 ans, ne se souvient pas d'une telle chaleur en mai: «J'espère que la jeune génération prend vraiment ça à bras le corps et change ses habitudes. Mais quand on voit les dirigeants du monde entier qui s'en fichent totalement, c'est vraiment inquiétant».

Ce phénomène est dû à l'afflux d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord qui se retrouve piégé sous les hautes pressions d'un puissant anticyclone. Conséquence de ce «dôme de chaleur», le mercure est monté pour la première fois jusqu'à 34,8°C lundi à Kew gardens, parc botanique situé dans le sud-ouest de Londres. Il a ainsi dépassé de 2°C le précédent record pour un mois de mai, qui remontait à 1944, loin des 17 ou 18°C correspondant aux normales.

«Une telle chaleur serait exceptionnelle au Royaume-Uni en plein milieu de l'été», a souligné le Met Office, qui s'attend à des températures similaires mardi avant qu'elles ne retombent autour des 20°C en fin de semaine seulement.

«C'est de la folie»

En France, en plus du record de chaleur national pour mai lundi, plusieurs dizaines de records ont été battus localement, selon Météo-France, avec notamment 34,3°C à Nantes (ouest) ou encore 34,7°C à Bergerac (sud-ouest).

Le prévisionniste a déclenché dans la nuit une vigilance orange canicule, le deuxième niveau d'alerte sur trois, pour huit départements de l'ouest, du jamais vu si tôt dans l'année. Et la vague de chaleur va se renforcer mardi, avec des pointes à 36°C attendues dans ces départements. Elle devrait durer jusqu'à la fin de la semaine, selon la même source.

«C'est de la folie. On avait 14 degrés la semaine dernière, on a grelotté et d'un seul coup, on n'en peut plus de chaleur», constate Marie-Jolène, une retraitée interrogée par l'AFP sur la plage de Saint-Jean-de-Luz (sud-ouest). «C'est inquiétant parce que c'est une manifestation du réchauffement climatique.»

«Nuits tropicales généralisées»

A Paris, la température a dépassé lundi 33°C sur les courts de tennis de Roland-Garros. Le regard dans le vide et le visage en sueur, le Norvégien Casper Ruud, victime d'un coup de chaud en raison des températures caniculaires, a demandé à recevoir des soins sur le court Simonne-Mathieu au début du 4e set, avant de réussir à se qualifier pour le 2e tour du tournoi.

En Espagne, les services météorologiques ont prévenu attendre des «nuits tropicales généralisées» dans le sud-ouest à partir de mercredi et prévoient un pic entre mercredi et vendredi avec des maximales de 36-38°C.

En Italie, dans la région du Latium, qui comprend Rome, une réglementation limitant le travail «avec exposition prolongée au soleil» entre 12h30 et 16h a été adoptée lundi. En vigueur jusqu'au 15 septembre, cette règle avait été mise en place l'an dernier le 30 mai.

Dégradation orageuse le week-end prochain

La Suisse s'en sort un peu mieux, même si la barre des 30 degrés a été largement dépassée lundi dans plusieurs régions. Le Valais et le Tessin sont les cantons les plus exposés. Cette configuration devrait se poursuivre durant toute la semaine, avec quelques averses ou orages isolés pouvant se déclencher sur les reliefs aux heures les plus chaudes.

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Cette vague de chaleur devrait prendre fin le week-end prochain, avec une dégradation orageuse qui pourrait toucher toute la Suisse dès samedi, selon MétéoSuisse.