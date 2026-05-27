Un puissant anticyclone plonge la Suisse dans une chaleur estivale inhabituelle. Genève et le Valais pourraient atteindre 33°C cette semaine, tandis que des records historiques menacent de tomber.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

La Suisse poursuit sa semaine sous un soleil écrasant et des températures exceptionnellement élevées pour une fin mai. Après un week-end de la Pentecôte estival, le thermomètre devrait encore dépasser les 30 degrés jusqu’à samedi.

Selon les prévisions de MeteoNews, un puissant anticyclone en forme d'oméga, remontant du Proche-Atlantique vers le nord de l’Europe centrale, favorise l’arrivée d’un air très chaud et sec sur le pays. Le soleil dominera largement jusqu’à la fin de la semaine, avec seulement quelques averses ou orages isolés sur les Alpes, les Préalpes et le Jura.

Les températures les plus élevées sont attendues ce mardi et mercredi. Dans le nord du pays, notamment à Genève, dans la région bâloise et le Valais central, les maximales pourraient atteindre 32 à 33°C. Le sud du pays devrait connaître son pic mercredi, avec des valeurs similaires à celles attendues au Tessin. En d'autres termes, on va transpirer dans toute la Suisse cette semaine!

Le temps va se gâter

Plusieurs records historiques pour un mois de mai pourraient même tomber cette semaine. A Locarno-Magadino, où les relevés remontent à 1864, le record mensuel est actuellement de 31,6°C. A Lugano, il est de 31°C. Selon les prévisions actuelles, ces seuils pourraient largement sauter.

Malgré la chaleur, le temps restera globalement sec jusqu’à samedi, ce qui réjouit les agriculteurs en pleine période de fenaisons. En revanche, cette météo s’accompagne aussi d’effets moins réjouissants: concentrations très élevées de pollen de graminées, poussières du Sahara, hausse de l’ozone, indices UV importants et risque croissant d’incendies de forêt en raison de la sécheresse.

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Pour ceux qui souffrent de la chaleur, soyez rassurés: la situation devrait évoluer à partir de dimanche. L’anticyclone va commencer à faiblir, laissant place à un air plus humide et instable. Les nuages deviendront plus nombreux, des averses et des cellules orageuses pourraient même éclater en soirée. Les températures resteront néanmoins estivales, avec une atmosphère lourde et humide.

Le début de la semaine prochaine s’annonce plus mitigé, avec une alternance de soleil et de nuages et quelques averses isolées. Les températures devraient toutefois rester élevées pour la saison, autour de 25 degrés.

Un «dôme de chaleur» en Europe

Cette vague de chaleur dépasse largement les frontières suisses. De l’Angleterre à l’Italie en passant par la France, une grande partie de l’Europe connaît des températures inhabituelles pour un mois de mai. Au Royaume-Uni, le mercure a atteint lundi 34,8°C à Kew Gardens, près de Londres, battant un record datant de 1944.

En France, la journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée en mai, avec jusqu’à 36°C attendus dans certaines régions. Le pays enregistre décès sept décès.

L’Espagne et l’Italie font également face à des conditions caniculaires précoces, poussant certaines autorités à limiter le travail en extérieur aux heures les plus chaudes. Les météorologues attribuent cet épisode à un «dôme de chaleur» alimenté par de l’air chaud venu d’Afrique du Nord et piégé par de hautes pressions persistantes sur l’Europe occidentale.