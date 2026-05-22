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Ce n'est que le début
La Suisse atteint les 30 degrés pour la première fois de l'année

La Suisse a enregistré sa première journée à plus de 30°C en 2026 ce vendredi à Viège (VS), selon MeteoNews. Ce seuil, lié aux canicules, reflète les effets persistants du changement climatique.
Publié: il y a 19 minutes
La Suisse a enregistré ses premiers 30 degrés de l’année vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La barre des 30 degrés a été franchie pour la première fois en Suisse cette année. Meteonews a constaté cette température vendredi à Viège (VS). C'est assez tôt dans l'année, a écrit vendredi le service météorologique suisse MeteoNews sur X. Mais cela ne représente pas un record. En 2005, les 30 degrés avaient été atteints le 2 mai déjà, à Coire.

Le seuil des trente degrés est important pour les analyses climatologiques. Si cette valeur est atteinte ou dépassée, la journée est considérée comme une journée de canicule. Au cours des dernières décennies, le nombre de journées de canicule n'a cessé d'augmenter.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse prévoit que le nombre de journées de canicule continuera d'augmenter au cours de ce siècle en raison du changement climatique.

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