Après plusieurs jours de fortes chaleurs, les températures vont progressivement redescendre en Suisse romande. Des orages sont attendus dès dimanche soir, avant une semaine plus fraîche et plus instable selon MeteoNews.

Faites le plein de soleil ce week-end, les orages reviennent!

Faites le plein de soleil ce week-end, les orages reviennent!

Luisa Gambaro Journaliste

Vous avez souffert de cette vague de chaleur ces derniers jours? Réjouissez-vous, c'est bientôt fini. Des orages devraient faire leur arrivée dès dimanche en fin de journée, d'après Meteo News. Samedi, le temps restera beau et chaud malgré un ciel voilé. «De fortes chaleurs pour la saison sont attendues dans l'après-midi, entre 28 à 30°C», explique Vincent Devantay de Meteo News.

Ces températures élevées se maintiendront dimanche mais des averses et des orages éclateront dans l'après-midi, surtout en montagne. Pour Vincent Devantay, le retour de la pluie est une très bonne chose. «Il ne va pas énormément pleuvoir la semaine prochaine, mais étant donné que nous sommes dans une période de sécheresse, toute pluie est bonne à prendre dans ces prochaines semaines.»

Les averses feront une petite pause lundi avec le retour d'un temps sec et des températures comprises entre 25 à 26°C. A partir de mardi après-midi, les orages et les averses se feront plus présents, et ce, jusqu'à jeudi et vendredi. Les températures se rafraîchiront encore un peu au fil de la semaine, entre 22 à 25°C.

Une très bonne nouvelle

Si Meteo News ne peut pas encore combien de temps durera cette période de fraîcheur, il y a tout de même quelques indices. «Après cette semaine plus instable et humide, nous ne serions pas étonnés de retrouver des conditions assez chaudes, c'est la tendance pour la semaine d'après», ajoute le météorologue.