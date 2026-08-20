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Principalement des chevreuils
Les chasseurs ont tiré près de 75'000 ongulés en 2025

En 2025, les chasseurs suisses ont abattu près de 75'000 ongulés, dont principalement des chevreuils. Par ailleurs, plus de 7600 chevreuils ont été victimes d'accidents de la route.
Publié: 15:39 heures
Le chevreuil est l'espèce la plus chassée parmi les ongulés.
Photo: IMAGO/Wolfram Weber
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ATS Agence télégraphique suisse

En 2025, les chasseurs ont tiré près de 75'000 ongulés en Suisse. Le chevreuil a été l'espèce la plus chassée, mais des milliers sont aussi victimes de la route, a indiqué jeudi l'association Wildtier Schweiz. Les ongulés sauvages comprennent notamment le chevreuil, le cerf élaphe, le chamois et le sanglier, mais pas le bouquetin.

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En plus des ongulés, les 29'000 amateurs de chasse ont aussi tué plus de 23'000 prédateurs, comme le renard roux ou le blaireau. Le nombre total d’animaux abattus est à peu près stable depuis des années.

Nombreux morts sur la route

Les statistiques font également état des décès dus à des accidents. C'est le chevreuil qui occupe la première place sur la route, avec plus de 7600 animaux percutés, précise le communiqué.

La proportion de chasseurs par rapport à la population varie fortement d'un canton à l'autre. Alors que dans le canton des Grisons, une personne sur 40 pratique la chasse, ce chiffre est d'une personne sur 1000 dans le canton de Zurich. La proportion de femmes parmi les chasseurs s’élève à 5%.

Ces données proviennent des statistiques fédérales sur la chasse, collectées par les cantons. Wildtier Schweiz les traite pour le compte de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

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