Leurs armes perquisitionnées
Deux braconniers présumés se font pincer dans le Jura

Deux braconniers présumés ont été arrêtés jeudi dans le Jura. Soupçonnés d'infractions à la législation sur les armes et la chasse, ils ont été interpellés lors d'une opération conjointe de la police et de l'Office de l'environnement en Ajoie.
Publié: il y a 44 minutes
Un chasseur porte un chamois abattu lors de la chasse dans la region de Nax le 21 septembre 2017.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes soupçonnées de braconnage ont été interpellées et auditionnées jeudi dans le canton du Jura. Elles sont prévenues d'infractions à la législation sur les armes et à la législation sur la chasse. Des perquisitions ont permis la saisie d’armes et d’accessoires d’armes.

Les faits reprochés à ces deux suspects portent notamment sur des actes de braconnage à l’aide de moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse, a précisé le Ministère public qui n'entend pas, à ce stade, donner davantage d'informations.

L'opération menée conjointement par la police cantonale jurassienne et l'Office de l'environnement a eu lieu tôt jeudi matin en Ajoie. Ni la nature des armes saisies ni les endroits où ont eu lieu les perquisitions n'ont été mentionnés par la justice.

