Deux braconniers présumés se font pincer dans le Jura

Deux personnes soupçonnées de braconnage ont été interpellées et auditionnées jeudi dans le canton du Jura. Elles sont prévenues d'infractions à la législation sur les armes et à la législation sur la chasse. Des perquisitions ont permis la saisie d’armes et d’accessoires d’armes.
Les faits reprochés à ces deux suspects portent notamment sur des actes de braconnage à l’aide de moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse, a précisé le Ministère public qui n'entend pas, à ce stade, donner davantage d'informations.
L'opération menée conjointement par la police cantonale jurassienne et l'Office de l'environnement a eu lieu tôt jeudi matin en Ajoie. Ni la nature des armes saisies ni les endroits où ont eu lieu les perquisitions n'ont été mentionnés par la justice.