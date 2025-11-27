Deux braconniers présumés ont été arrêtés jeudi dans le Jura. Soupçonnés d'infractions à la législation sur les armes et la chasse, ils ont été interpellés lors d'une opération conjointe de la police et de l'Office de l'environnement en Ajoie.

Deux braconniers présumés se font pincer dans le Jura

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes soupçonnées de braconnage ont été interpellées et auditionnées jeudi dans le canton du Jura. Elles sont prévenues d'infractions à la législation sur les armes et à la législation sur la chasse. Des perquisitions ont permis la saisie d’armes et d’accessoires d’armes.

Les faits reprochés à ces deux suspects portent notamment sur des actes de braconnage à l’aide de moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse, a précisé le Ministère public qui n'entend pas, à ce stade, donner davantage d'informations.

L'opération menée conjointement par la police cantonale jurassienne et l'Office de l'environnement a eu lieu tôt jeudi matin en Ajoie. Ni la nature des armes saisies ni les endroits où ont eu lieu les perquisitions n'ont été mentionnés par la justice.