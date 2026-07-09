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Condamné pour négligence
Un chasseur se prend une amende pour avoir abattu un loup

Un chasseur grison a écopé d'une amende pour avoir abattu par erreur un loup le 1er septembre 2025 dans le Val Poschiavo. Il a été condamné pour négligence par ordonnance pénale.
Publié: il y a 43 minutes
Un chasseur grison a écopé d'une amende pour avoir abattu par erreur un loup. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un chasseur qui a abattu un loup par erreur en septembre 2025 dans le Val Poschiavo, aux Grisons, écope d'une amende. Il a été condamné par ordonnance pénale pour violation de la loi fédérale sur la chasse et a accepté la sanction.

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Le Ministère public grison a confirmé jeudi à Keystone-ATS l'information révélée par la Radio-télévision de la Suisse italienne (RSI). Son verdict date du 18 juin dernier.

L'incident est survenu au premier jour de la saison de la chasse, le 1er septembre dernier. Le chasseur n'a pas délibérément abattu un loup, observe le Ministère public, mais il n'a pas suffisamment vérifié s'il s'agissait d'un animal protégé avant de tirer et a donc fait preuve de négligence. SI le chasseur avait tué le loup délibérément, il aurait risqué jusqu'à un an de prison.

Un somme jusqu'à 10'000 francs

Le montant de l'amende n'a pas été révélé. Dans un tel cas, celle-ci peut atteindre jusqu'à 10'000 francs. Le chasseur fautif doit, en outre, s'acquitter d'une somme équivalant à la valeur de l'animal. En revanche, le permis de chasse n'est retiré que si un chasseur tire volontairement ou non sur une autre personne et qu'un risque de récidive est avéré.

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