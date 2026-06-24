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Les meutes sont en hausse
Le Conseil fédéral veut faciliter l'abattage de loups

Face à la croissance des meutes de loups, le Conseil fédéral envisage d'élargir les périodes d'abattage. Une révision de la loi sur la chasse est en consultation jusqu'au 16 octobre 2026.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Le Conseil fédéral envisage d'élargir les périodes d'abattage de loups.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les loups pourraient être abattus aussi pendant la période de reproduction et dans les districts francs. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation une révision de la loi sur la chasse répondant à une demande du Parlement.

Depuis 2023, les cantons peuvent réguler les meutes de loups de manière proactive. Cela a permis freiner la croissance de la population, mais le nombre de meutes continue d'augmenter. En mars 2026, la Suisse comptait 30 meutes établies uniquement sur son territoire et dix meutes transfrontalières. La population de loups était estimée à 300 individus en 2024.

Aux yeux du Parlement, il demeure nécessaire d'agir pour protéger les troupeaux. Actuellement, le tir du loup n'est autorisé de manière proactive que de septembre à janvier et de manière réactive de juin à août. Il est impossible d'agir entre février et mars, période de reproduction des loups, à moins de danger imminent pour l'Homme.

Le Conseil fédéral propose donc d'étendre la période du tir entre le 1er février et le 31 mars. Il ouvre ainsi la possibilité d'abattre des loups «problématiques» toute l'année.

Attention aux louveteaux

Le gouvernement rappelle toutefois qu'abattre des animaux pendant cette période comporte le risque que certains petits se retrouvent orphelins. Il convient donc de tenir particulièrement compte, dans le cadre de l’octroi des autorisations de tir, à la protection des jeunes animaux dans un souci de protection animale.

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L'abattage sera également autorisé dans les districts francs. La Suisse compte 43 districts francs fédéraux d'une superficie totale de quelque 150'000 hectares, dont une grande partie se trouve dans la région d'estivage.

La révision vise uniquement les loups qui, malgré des mesures de protection, attaquent de manière répétée des animaux de rente ou représentent un danger pour l'Homme. La convention de Berne a accepté le déclassement du statut de protection du loup, passant d'"espèce de faune strictement protégée» à «espèce de faune protégée» à la suite d'une proposition de l'UE. La consultation dure jusqu'au 16 octobre.

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