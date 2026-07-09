Une semaine après l'agression d'un homme portant un t-shirt antifasciste à Vidy, plusieurs organisations et partis de gauche appellent à une manifestation, le 18 juillet. De son côté, la police lausannoise indique finalement qu'une enquête est bel et bien en cours.

Après l'«agression néonazie» de samedi, une baignade antifasciste aura lieu à Vidy

Après l'«agression néonazie» de samedi, une baignade antifasciste aura lieu à Vidy

Une enquête est en cours

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une semaine après la violente agression d'un homme portant un t-shirt antifasciste à Lausanne, plusieurs collectifs et partis de gauche ont appelé mardi à se rassembler le 18 juillet à 15 heures devant le Théâtre de Vidy. La mobilisation, organisée sous le mot d'ordre «Pas de plages pour les fascistes», prendra la forme d'un pique-nique et d'une baignade antifascistes, peut-on lire dans une annonce publiée sur les réseaux sociaux et relayée par «24 heures».

Parmi les signataires de l'appel à manifester, on retrouve l'Action Antifasciste Lausanne, les Vert-e-s, le Parti socialiste, le POP Vaud, SolidaritéS Vaud, les Jeunes Verte-s, Ensemble à Gauche et le Collectif vaudois de la Grève féministe. Tous entendent envoyer un message clair le 18 juillet: montrer que ces idées d'extrême droite n'ont «pas leur place» à Lausanne.

Une enquête est bel et bien en cours

Le communiqué publié sur les réseaux donne également des nouvelles de Thomas, 35 ans, blessé lors de l'attaque. Pris en charge par un chirurgien du CHUV, il souffrirait de plusieurs fractures à la pommette gauche. Selon ses proches, il aurait subi des coups durant plusieurs minutes, y compris alors qu'il se trouvait au sol, les assaillants visant principalement sa tête. Seule l'intervention de son entourage, qui se serait interposé, aurait permis de mettre fin à l'agression.

Plus tard dans la journée de jeudi, la police de Lausanne a indiqué qu'une enquête avait bien été ouverte, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dimanche dernier à 20minutes.ch, premier média à avoir révélé l'affaire. Les forces de l'ordre lausannoises, qui s'étaient contentées de démentir tout dépôt de plainte dans un premier temps, ont finalement reconnu une «communication incomplète».