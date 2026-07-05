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Pour un t-shirt «Antifa»
Un homme roué de coups par des «néonazis» au bord du lac à Lausanne

Un violent passage à tabac a secoué les rives du lac à Lausanne samedi après-midi. Un trentenaire a été roué de coups par un groupe d’hommes en raison de son t-shirt portant une inscription antifasciste. La police confirme les faits.
Publié: il y a 51 minutes
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Un trentenaire a été violemment passé à tabac sur les rives du lac à Vidy (Lausanne) samedi 4 juillet.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Une violente agression s’est produite en pleine journée, samedi 4 juillet, sur les rives du lac Léman, selon des informations de 20minutes.ch. Un trentenaire a été passé à tabac par un groupe de sept individus aux alentours de 15h30, près du Théâtre de Vidy, à Lausanne. La police a confirmé les faits, mais n’a pas confirmé qu’une plainte avait été déposée.

Alors que la victime portait un t-shirt avec l’inscription «Antifa» (ndlr: pour «antifasciste»), un groupe d’hommes âgés de 25 à 40 ans, arborant des tatouages associés au néonazisme, s’est approché de la famille. L’un d’eux aurait demandé au trentenaire, qui profitait du bord du lac avec ses proches, de retirer son t-shirt, selon les dires de sa sœur.

Après le refus de la victime, la situation s’est envenimée et un premier coup lui a été porté, la laissant incapable de se relever. Selon les témoins présents sur place, elle aurait reçu une multitude de coups violents, dont des coups de pied, parfois au visage. L’un des agresseurs aurait utilisé ses béquilles pour frapper le trentenaire, jusqu’à ce que son t-shirt lui soit arraché alors qu’il continuait d’être roué de coups.

Pas d'interpellation

Le groupe a finalement quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Les autorités n’ont pas pu interpeller les suspects, mais un téléphone retrouvé sur place pourrait appartenir à l’un des agresseurs. La police lausannoise précise qu’elle est dans l’attente d’un éventuel dépôt de plainte.

La victime a été transportée au CHUV en fin de journée, puis a pu quitter l’hôpital dimanche matin. Violemment frappé, le trentenaire souffre de fractures au visage qui pourraient nécessiter une opération, selon le quotidien romand. Sa famille affirme être toujours en état de choc.

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