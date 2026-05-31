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Enfin son heure?
Encore trois marches pour Alexander Zverev

Alexander Zverev n'a jamais été aussi proche de son premier sacre en Grand Chelem. Le tableau s'est ouvert devant lui, mais trois victoires le séparent encore du titre.
Publié: 20:48 heures
Après cette victoire, le no 3 mondial tient sans doute la plus belle occasion de sa carrière de décrocher un titre en Grand Chelem.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'heure d'Alexander Zverev va-t-elle enfin sonner? Débarrassé de Carlos Alcaraz (forfait), Jannik Sinner et Novak Djokovic (éliminés), le no 3 mondial tient sans doute la plus belle occasion de sa carrière d'enfin décrocher un titre en Grand Chelem à 29 ans.

Le triple finaliste de tournois majeurs n'est plus qu'à trois victoires du Graal, après son succès 7-6 (7/3), 6-4, 6-1 dimanche en huitièmesde finale contre le «lucky loser» néerlandais Jesper De Jong (ATP 106), «bourreau» de Stan Wawrinka au 1er tour.

Rapidement mené 3-0, Zverev a mis un peu de temps à se régler mais s'est satisfait d'avoir ensuite «trouvé son rythme». «J'ai l'impression que mon jeu est bien en place», s'est réjoui l'Allemand avant d'affronter l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 29), qualifié à 19 ans pour son premier quart de finale en Grand Chelem.

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Le Madrilène, qui dispute à Paris son deuxième tableau final en Grand Chelem après avoir perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier, a enchaîné une deuxième victoire en cinq sets d'affilée. Encouragé par des «Vamos Rafa!» rappelant la grande époque du maître des lieux Rafael Nadal (14 titres à Paris), Jodar l'a emporté 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2 contre son compatriote Pablo Carreno (ATP 89).

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