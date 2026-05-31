Belinda Bencic est éliminée de Roland-Garros

Le match entre Bencic et Svitolina à Roland-Garros a tourné au vinaigre pour la Suissesse en huitièmes de finale. Svitolina s’impose après avoir dominé la fin de match et poursuit sa route vers les quarts à Paris.

ATS Agence télégraphique suisse

Décidément, il manque toujours quelque chose à Belinda Bencic (no 11) dans les tournois du Grand Chelem. La Saint-Galloise s’est éteinte de manière inexplicable lors de son huitième de finale à Paris contre Elina Svitolina (no 7).

Face à la gagnante de Rome, Belinda Bencic a eu l’occasion de reprendre la main à la fin du deuxième set. Mené 5-2, elle a servi pour égaliser à 5-5. Mais alors que la ligne d’arrivée s’approchait, elle a perdu le fil de son tennis pour céder les sept derniers jeux de la rencontre. Sa performance au troisième set fut un aussi triste qu’un hiver sans fin.

Ce duel entre les deux plus fortes mamans du Circuit le dimanche de la Fête des mères en France n’a pas vraiment tenu ses promesses. Les deux joueuses n’ont jamais évolué à leur meilleur niveau en même temps. Avec une confiance décuplée par son sacre romain, Elina Svitolina a su trouver le relâchement nécessaire pour s’imposer.

L’épouse de Gaël Monfils aura droit à un derby ukrainien mardi avec ce quart de finale contre Marta Kostyuk (no 15) qui a éliminé une Iga Siwatek (no 3) encore erratique. Quadruple gagnante du tournoi, la Polonaise s’est inclinée 7-5 6-2 contre la gagnante de Madrid, toujours invaincue sur terre battue ce printemps en 15 rencontres.

Belinda Bencic doit désormais songer à sa campagne sur gazon avec une demi-finale à Wimbledon à défendre. La Saint-Galloise devra aussi tirer les leçons de ce troisième set aux allures de cauchemar face à Elina Svitolina. La conclusion de premier huitième de finale à Roland-Garros fut indigne d'une championne de son rang.