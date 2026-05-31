DE
FR
1/2
La Saint-Galloise s’est éteinte de manière inexplicable lors de son huitième de finale à Paris contre Elina Svitolina.
Photo: Claude Diderich/freshfocus
Photo: Claude Diderich/freshfocus

Troisième set cauchemardesque
Belinda Bencic est éliminée de Roland-Garros

Le match entre Bencic et Svitolina à Roland-Garros a tourné au vinaigre pour la Suissesse en huitièmes de finale. Svitolina s’impose après avoir dominé la fin de match et poursuit sa route vers les quarts à Paris.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Décidément, il manque toujours quelque chose à Belinda Bencic (no 11) dans les tournois du Grand Chelem. La Saint-Galloise s’est éteinte de manière inexplicable lors de son huitième de finale à Paris contre Elina Svitolina (no 7).

Face à la gagnante de Rome, Belinda Bencic a eu l’occasion de reprendre la main à la fin du deuxième set. Mené 5-2, elle a servi pour égaliser à 5-5. Mais alors que la ligne d’arrivée s’approchait, elle a perdu le fil de son tennis pour céder les sept derniers jeux de la rencontre. Sa performance au troisième set fut un aussi triste qu’un hiver sans fin.

Ce duel entre les deux plus fortes mamans du Circuit le dimanche de la Fête des mères en France n’a pas vraiment tenu ses promesses. Les deux joueuses n’ont jamais évolué à leur meilleur niveau en même temps. Avec une confiance décuplée par son sacre romain, Elina Svitolina a su trouver le relâchement nécessaire pour s’imposer.

A lire également
Quatre fois lauréate à Roland-Garros, Iga Swiatek prend la porte en huitièmes
Roland-Garros
Grosse perf' de Marta Kostyuk
Quadruple lauréate à Paris, Iga Swiatek prend la porte dès les huitièmes
Alexander Zverev arrive aux 8es de finales de Roland-Garros
Après un premiet set offert
Alexander Zverev arrive aux 8es de finales de Roland-Garros

L’épouse de Gaël Monfils aura droit à un derby ukrainien mardi avec ce quart de finale contre Marta Kostyuk (no 15) qui a éliminé une Iga Siwatek (no 3) encore erratique. Quadruple gagnante du tournoi, la Polonaise s’est inclinée 7-5 6-2 contre la gagnante de Madrid, toujours invaincue sur terre battue ce printemps en 15 rencontres.

Belinda Bencic doit désormais songer à sa campagne sur gazon avec une demi-finale à Wimbledon à défendre. La Saint-Galloise devra aussi tirer les leçons de ce troisième set aux allures de cauchemar face à Elina Svitolina. La conclusion de premier huitième de finale à Roland-Garros fut indigne d'une championne de son rang.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus