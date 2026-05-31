Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, a été éliminée dès les huitièmes de finale. La Polonaise s'est inclinée face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk en deux sets (7-5, 6-1).

Quatre fois lauréate à Roland-Garros, Iga Swiatek prend la porte en huitièmes

Quatre fois lauréate à Roland-Garros, Iga Swiatek prend la porte en huitièmes

AFP Agence France-Presse

La no. 3 mondiale polonaise Iga Swiatek, quatre fois victorieuse à Roland-Garros, a été éliminée dimanche par l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e) en huitièmes de finale en deux sets 7-5, 6-1. En s'offrant en 1h39 la Polonaise qui fête d'une drôle de manière ses 25 ans dimanche, l'Ukrainienne de 23 ans atteint pour la première fois les quarts de finale à Paris et reste invaincue sur terre battue en 2026.

Kostyuk pourrait jouer en quart contre sa compatriote Elina Svitolina, 7e mondiale qui la suit sur le court Philippe-Chatrier dimanche contre la Suisse Belinda Bencic (11e). «Je suis toujours sous le choc. Battre une joueuse aussi incroyable, elle a gagné quatre fois ici, (...) je n'avais jamais gagné un set contre elle auparavant, c'est incroyable, je n'y crois toujours pas», a-t-elle réagi à chaud, devant le public du Central.

De trop nombreuses fautes directes

Cette année, Kostyuk s'est «donné plus d'espace pour créer quelque chose» et a insisté sur le fait de surtout «prendre du plaisir» en jouant. «Je veux continuer à profiter. Je ne joue pas au tennis pour gagner, mais parce que j'aime ça. Je veux rendre les gens heureux et unir les gens», a ajouté l'Ukrainienne.

Cette dernière est arrivée à Paris avec en poche les titres au WTA 250 de Rouen puis au WTA 1000 de Madrid, les deux sur terre. Iga Swiatek, qui n'a pas encore remporté de titre cette saison, n'a pas su mettre en place son jeu, autrice de nombreuses fautes directes (39).