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Il reste le plus grand
Novak Djokovic éliminé par Joao Fonseca à Roland-Garros

Roland-Garros couronnera un nouveau champion dimanche prochain. Dernier lauréat encore en lice, le meilleur tennisman de l'histoire Novak Djokovic a été battu 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 par le Brésilien Joao Fonseca.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Novak Djokovic ne gagnera pas Roland-Garros cette année.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le meilleur tennis de l'histoire, le Serbe Novak Djokovic, a été éliminé dès le troisième tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du numéro 1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux sets à zéro avant de subir la furia du 30e joueur mondial considéré comme une des étoiles montantes du circuit, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, en 4h53.

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Après le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz et l'élimination de Jannik Sinner, la chute de Novak Djokovic, désormais 4e joueur mondial, est un nouveau choc pour un tournoi devenu imprévisible sous l'effet de températures historiquement élevées.

Alexander Zverev devient le grand favori

Alexander Zverev (3e) devient le joueur le mieux classé en lice, mais l'Allemand doit encore conjurer la malédiction des favoris en soirée contre le Français Quentin Halys (90e), pour se qualifier pour les 8es.

La deuxième semaine s'annonce extrêmement ouverte, et couronnera quoi qu'il arrive un joueur qui n'a encore jamais été sacré en Grand Chelem.

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