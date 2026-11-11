Lors de la préparation, l’équipe suisse de slalom ne s'est pas seulement penché sur la technique de ski. La bonne communication entre les slalomeurs a aussi été scrutée.

Marcel W. Perren

Désolant! Cet adjectif résume le bilan des spécialistes helvétiques du slalom avant la nomination de Matteo Joris au poste d’entraîneur principal de nos «zigzaggers» en avril 2015. En 48 années de Coupe du monde, les skieurs suisses n’ont remporté que 13 victoires dans la discipline. Et après les heures de gloire de l’Engadinois Edy Reinalter (or olympique en 1948) et du Neuchâtelois Georges Schneider (triomphe aux Mondiaux en 1950), la Suisse n'a plus jamais remporté l’or du slalom lors des championnats du monde. L’ancien champion allemand Frank Wörndl (champion du monde en 1987) attribuait cette longue disette du slalom à la mentalité suisse dans une interview accordée à Blick, en 2013: «En slalom, plus que dans toute autre discipline, il faut agir selon la devise 'Tout ou rien'. Mais la plupart des Suisses que je connais privilégient un peu plus la sécurité.»

Entre-temps, Matteo Joris, originaire d’Italie, a apporté la preuve que l’Allemand Frank Wörndl racontait alors des salades. Sous la direction de Matteo Joris, l’équipe suisse de slalom a remporté en onze ans deux victoires de Coupe du monde de plus (7 pour Daniel Yule, 6 pour Ramon Zenhäusern, 2 pour Loïc Meillard) que ses prédécesseurs en cinq décennies. Et en plus, Loïc Meillard est devenu champion du monde et champion olympique au cours des deux derniers hivers.

Interdiction du téléphone portable

Le fait que les athlètes soient conscients de la chance qu’ils ont d’avoir leur entraîneur est démontré par le fait que Daniel Yule a offert à Matteo Joris la médaille d’or qu’il avait remportée en 2019 dans l’épreuve par équipes des Mondiaux. «Sans Matteo, je ne serais jamais allé aussi loin en tant que skieur», affirme le Valaisan. Mais qu’est-ce qui rend ce coach de ski si particulier? Une chose est sûre: Matteo Joris n’est pas un dictateur impitoyable; pour élaborer les séances d’entraînement, il demande l’avis de ses coureurs.

Afin d’améliorer encore la communication avec son équipe, le maestro du Val d’Aoste a instauré une interdiction du portable pendant le déjeuner et le dîner. «Pendant longtemps, nous n’avons pas assez parlé entre nous, car nous étions trop occupés avec nos portables. Ce n’est pas propice à la performance lorsqu’un athlète prend le départ d’une course sans avoir pu discuter avec ses coéquipiers et ses entraîneurs des choses qui le préoccupent depuis un certain temps. C’est pourquoi toute personne qui utilise son portable pendant le repas doit verser une amende de 10 francs dans la caisse de l’équipe.»

Des tracés plus faciles

Matteo Joris est convaincu que cette mesure porte ses fruits: «Entre-temps, la communication au sein de notre équipe est telle que je l’ai toujours souhaitée.» Un exemple? «Avant la première séance d’entraînement en Nouvelle-Zélande, nous avons eu une discussion très particulière pendant le dîner. Les athlètes estimaient que, les années précédentes, je leur avais proposé des tracés d’entraînement trop difficiles durant la préparation de la saison. Ils étaient convaincus qu’ils pourraient acquérir plus rapidement la confiance en eux nécessaire sur des tracés un peu plus faciles», révèle Matteo Joris. «Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir écouté les athlètes et d’avoir proposé des tracés plus faciles. C’est du poison pour la confiance en soi d’un coureur lorsqu’il est éliminé lors d’une séance d’entraînement sur deux en raison d’un tracé extrêmement difficile.»

Loïc Meillard vers le petit globe?

L’entraîneur à succès se souvient de l’histoire de Loïc Meillard à Sölden: «Les années précédentes, le très sensible Loïc avait systématiquement manqué le podium lors de l’ouverture de la saison, car il lui manquait cette toute dernière once de confiance en lui. Cette année, Loïc a pris pour la première fois le départ à Sölden avec une confiance impressionnante et a décroché d’emblée la deuxième place derrière Lucas Pinheiro Braathen et devant Marco Odermatt.»

C’est aussi la raison pour laquelle le skieur du ski Felix Neureuther (13 victoires en Coupe du monde) attend beaucoup de Loïc Meillard dimanche prochain lors du slalom de Levi: «Après avoir réalisé une course aussi extraordinaire à Sölden, sur une piste où il avait régulièrement été durement battu les années précédentes, il est pour moi évident que Loïc est en feu cet hiver!» L’espoir demeure que le Valaisan mette fin cet hiver à la dernière longue disette de l’histoire de notre slalom en remportant le petit globe. Le Grison Dumeng Giovanoli est à ce jour le seul Suisse à avoir remporté le classement général du slalom, en 1968.