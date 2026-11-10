En bref
- Lindsey Vonn prend la parole, visiblement «nerveuse», avant une nouvelle opération
- Les chirurgiens vont lui retirer les plaques et les vis de la jambe
- L’Américaine s’est fracturé le tibia lors de la descente des JO 2026
«Ce sera ma neuvième opération. Je tourne cette vidéo avant l’intervention, car je suis très nerveuse», confie Lindsey Vonn dans une vidéo publiée lundi soir sur Instagram. La skieuse américaine y informe ses abonnés de l’opération imminente. «Je prie pour que ce soit la dernière», ajoute-t-elle.
«Nous allons retirer toutes les plaques et les vis afin de pouvoir reconstruire mon ligament croisé. Je n’en ai toujours pas. J’ai attendu pendant ces neuf longs mois que mon os guérisse», explique Lindsey Vonn, qui s’est [fracturé le tibia lors d’une violente chute] (https://www.blick.ch/sport/olympia/winter/olympia-2026-lindsey-vonn-meldet-sich-nach-unfall-zu-wort/32zffhs) dans la descente olympique à Cortina d’Ampezzo, en février dernier. Quelques jours auparavant, elle s’était déjà déchiré le ligament croisé du genou gauche. La championne américaine réfute toutefois tout lien entre les deux blessures.
Ses coéquipières lui témoignent leur soutien
Lindsey Vonn explique qu’elle a dû attendre la guérison de son os avant de pouvoir s’occuper de son ligament croisé. Un retour rapide sur les skis est donc exclu. Comme après une rupture classique du ligament croisé, la convalescence devrait durer entre six et neuf mois.
Le message vidéo a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs skieuses, dont sa compatriote Paula Moltzan (32 ans) et l’Autrichienne Nina Ortlieb (30 ans), lui ont témoigné leur soutien dans les commentaires. Son compagnon, Matthieu Bailet (30 ans), ainsi que l’ancienne star américaine de l’athlétisme Allyson Felix (40 ans), lui ont également adressé des mots d’encouragement. Lindsey Vonn n’a pas encore donné d’informations sur le déroulement de l’opération.