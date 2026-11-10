DE
FR

«Je prie pour que ce soit la dernière»
Lindsey Vonn très nerveuse avant sa neuvième opération

Neuf mois après sa terrible chute aux JO de Cortina, Lindsey Vonn doit subir une neuvième opération. Très nerveuse, l’Américaine espère que cette intervention sera la dernière.
Publié: il y a 4 minutes
1/5
Lindsey Vonn prend la parole, visiblement tendue, avant une nouvelle opération.
Photo: AP Photo/Evan Agostini

En bref

  • Lindsey Vonn prend la parole, visiblement «nerveuse», avant une nouvelle opération
  • Les chirurgiens vont lui retirer les plaques et les vis de la jambe
  • L’Américaine s’est fracturé le tibia lors de la descente des JO 2026
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

«Ce sera ma neuvième opération. Je tourne cette vidéo avant l’intervention, car je suis très nerveuse», confie Lindsey Vonn dans une vidéo publiée lundi soir sur Instagram. La skieuse américaine y informe ses abonnés de l’opération imminente. «Je prie pour que ce soit la dernière», ajoute-t-elle.

«Nous allons retirer toutes les plaques et les vis afin de pouvoir reconstruire mon ligament croisé. Je n’en ai toujours pas. J’ai attendu pendant ces neuf longs mois que mon os guérisse», explique Lindsey Vonn, qui s’est [fracturé le tibia lors d’une violente chute] (https://www.blick.ch/sport/olympia/winter/olympia-2026-lindsey-vonn-meldet-sich-nach-unfall-zu-wort/32zffhs) dans la descente olympique à Cortina d’Ampezzo, en février dernier. Quelques jours auparavant, elle s’était déjà déchiré le ligament croisé du genou gauche. La championne américaine réfute toutefois tout lien entre les deux blessures.

Ses coéquipières lui témoignent leur soutien

Lindsey Vonn explique qu’elle a dû attendre la guérison de son os avant de pouvoir s’occuper de son ligament croisé. Un retour rapide sur les skis est donc exclu. Comme après une rupture classique du ligament croisé, la convalescence devrait durer entre six et neuf mois.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le message vidéo a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs skieuses, dont sa compatriote Paula Moltzan (32 ans) et l’Autrichienne Nina Ortlieb (30 ans), lui ont témoigné leur soutien dans les commentaires. Son compagnon, Matthieu Bailet (30 ans), ainsi que l’ancienne star américaine de l’athlétisme Allyson Felix (40 ans), lui ont également adressé des mots d’encouragement. Lindsey Vonn n’a pas encore donné d’informations sur le déroulement de l’opération.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus