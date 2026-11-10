La Coupe du monde de ski cherche à renforcer la présence des disciplines de vitesse en début de saison. Parmi les pistes envisagées figure une réforme du traditionnel week-end d’ouverture à Sölden. Mais la grogne monte contre ce projet, notamment de la part du camp suisse.

Un super-G en début de saison à Sölden? La Suisse dit non!

Un super-G en début de saison à Sölden? La Suisse dit non!

Joël Hahn

Parmi les pistes envisagées pour dynamiser le calendrier en début de saison figure une réforme du traditionnel week-end d’ouverture à Sölden, sur le glacier du Rettenbach. Le rendez-vous pourrait être scindé en deux: un week-end réservé aux femmes et un autre aux hommes, avec à chaque fois un slalom géant et un super-G au programme.

Ce projet suscite déjà de sérieuses réserves chez plusieurs figures du ski suisse. Urs Lehmann, secrétaire général de la Fédération internationale de ski (FIS) depuis cet été, confirme que des discussions sont en cours sur une éventuelle séparation des week-ends de compétition. En revanche, il se montre catégorique sur la perspective d'organiser un super-G à plus de 3000 mètres d'altitude.

«La sécurité est un enjeu majeur»

L'idée n'a pas simplement été évoquée autour d'une table. Comme le révèle Urs Lehmann, un super-G a même été testé récemment à Sölden, en dehors du programme officiel: «Ils ont fait un essai durant la semaine.» Le résultat? «Notre recommandation est claire: nous ne souhaitons pas organiser de super-G à cet endroit.»

La principale raison tient à la sécurité. «C'est vraiment un enjeu majeur. Nous avons déjà beaucoup de blessés», rappelle Urs Lehmann. La configuration du glacier pose problème pour une épreuve de vitesse aussi tôt dans la saison. La pente est «extrêmement raide» et les conditions rendent l'exercice particulièrement délicat.

Le secrétaire général de la FIS n'est pourtant pas opposé à l'idée d'étoffer le calendrier. Il rappelle que le ski ne bénéficie que de quelques mois d'exposition médiatique, alors que les athlètes s'entraînent pratiquement toute l'année. Mais pour lui, Sölden n'est tout simplement pas le bon endroit pour accueillir une épreuve de vitesse.

Didier Défago et Didier Cuche redoutent un casse-tête logistique

Urs Lehmann n'est pas le seul à émettre des réserves. Didier Défago, champion olympique de descente et aujourd'hui directeur général des Mondiaux 2027 de Crans-Montana, s'interroge avant tout sur la faisabilité du projet.

«La première question est de savoir si une telle course est réalisable sur le plan technique. En octobre, il y a déjà tout juste assez de neige pour organiser un slalom géant», relève le Valaisan.

Or, un super-G exige des infrastructures et des dimensions bien plus importantes. «La piste doit être beaucoup plus large», explique Didier Défago. Son ancien coéquipier Didier Cuche partage son analyse: «Il faudrait probablement encore augmenter la largeur de moitié.»

Autre obstacle de taille: le recul du glacier. «Dans la partie inférieure, il n'y a pratiquement plus de glacier», souligne Didier Défago. Sans oublier les conditions météorologiques, particulièrement imprévisibles à plus de 3000 mètres. Sölden connaît déjà régulièrement des annulations, y compris pour ses courses techniques. Pour une épreuve de vitesse, les risques seraient encore nettement plus importants.

Le constat des trois experts est donc clair: développer les disciplines de vitesse en début de saison ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des athlètes ni au prix d'un casse-tête logistique.

Le projet n'est toutefois pas définitivement enterré. Si les organisateurs de Sölden parviennent à présenter un concept convaincant, un super-G pourrait malgré tout voir le jour sur le glacier du Rettenbach. Même si, pour l'heure, la FIS et les anciennes gloires du ski restent particulièrement sceptiques.