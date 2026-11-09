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Prêt à quitter la Norvège?
Henrik Kristoffersen était tout proche de skier pour l'Autriche

L’équipe de ski autrichienne a bien failli accueillir un nouveau membre de choix. Le Norvégien Henrik Kristoffersen a envisagé de changer de nation sportive.
Publié: il y a 1 minute
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Henrik Kristoffersen aurait bien pu ne plus skier pour la Norvège.
Photo: keystone-sda.ch
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Ramona Bieri

Des changements de nationalité, il y en a déjà eu quelques-uns dans le ski alpin. Ces dernières années, deux athlètes ont beaucoup fait parler d’eux à ce sujet. Marcel Hirscher a décidé, après sa brillante carrière sous les couleurs autrichiennes, de faire son retour à la compétition sous le drapeau néerlandais, tandis que Lucas Braathen a quitté la Norvège après sa brouille avec la fédération, avant de revenir un an plus tard pour skier sous les couleurs du Brésil.

Des conditions à remplir

La Norvège a bien failli perdre un autre grand skieur des disciplines techniques. L’été dernier, Henrik Kristoffersen s’est sérieusement intéressé à un transfert vers l’Autriche. Un choix qui n’aurait rien eu d’aléatoire. Il vit en effet depuis une dizaine d’années à Salzbourg, où il a épousé son amour de jeunesse, Tonje. Cet été, ils sont devenus parents pour la deuxième fois.

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«J’ai essayé de savoir s’il serait possible de concilier les deux», révèle Henrik Kristoffersen dans le podcast «Intervjuet» du journal norvégien «Dagbladet». Avec des avocats, il a examiné les conditions qui devaient être remplies. Des spéculations ont circulé à ce sujet, mais finalement rien ne s’est passé. «C’était donc en quelque sorte juste avant que nous déposions la demande.»

Finalement, le projet a échoué parce que la double nationalité est autorisée en Norvège, mais pas en Autriche. Si Henrik Kristoffersen avait voulu changer de nation, il aurait dû renoncer à sa nationalité norvégienne. Et il n’était pas prêt à franchir ce pas.

Rien contre la Norvège, mais…

«Ce n’est pas que je ne souhaite plus courir pour la Norvège», explique le skieur. Mais Henrik Kristoffersen trouve parfois injuste de concourir pour cette nation. Cela n’a rien à voir avec le pays lui-même, puisqu’il y est né et y a grandi. Cette situation est plutôt due à des années de conflit avec la fédération norvégienne. Celle-ci a longtemps interdit à ses athlètes de courir avec un sponsor individuel sur leur casque. Dès 2019, Henrik Kristoffersen avait porté plainte contre cette règle... et avait perdu. Le temps lui a toutefois donné raison, puisqu'il peut désormais courir avec un sponsor personnel.

Combien de temps continuera-t-il à le faire? «J’ai dit que 2030 serait certainement ma dernière année», souligne-t-il dans le podcast. Mais il pourrait aussi mettre un terme plus tôt à sa carrière. «Je n’ai pas dit que je skierais jusque là, mais si tout se passe bien, je le ferai.»

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