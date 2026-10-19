La fédération norvégienne de ski autorise finalement les sponsors individuels sur les casques. Henrik Kristoffersen voit ainsi se réaliser un souhait de longue date.

Nick Rohner

«Je me suis battu pour cela pendant plus de douze ans et je n’ai jamais vacillé dans mes convictions», a déclaré Henrik Kristoffersen au «Ski Racing Media» lors de la présentation de l’équipe alpine norvégienne pour la saison 2026/27 à Oslo. Le champion du monde de slalom 2023 s’est battu pendant des années pour que les stars norvégiennes du ski puissent prendre le départ avec un sponsor individuel sur leur casque. C’est désormais chose faite.

Red Bull entre dans la danse

Depuis 2006, le groupe de télécommunications norvégien Telenor est le sponsor principal de la fédération norvégienne de ski (NSF). Dès octobre 2016, Henrik Kristoffersen s’était battu pour obtenir un sponsor individuel. Il avait porté plainte contre la NSF, car tous les athlètes de la fédération devaient porter le même sponsor sur le principal espace publicitaire destiné aux skieurs alpins. Au lieu de son sponsor personnel Red Bull, Henrik Kristoffersen portait, comme tous les autres athlètes norvégiens au statut A, le logo de Telenor sur son casque. Il a ainsi perdu d’importants revenus de sponsoring. Le skieur, qui est monté 102 fois sur le podium, a perdu le procès en 2019.

La Norvège était l’une des rares fédérations nationales à refuser à ses athlètes des droits de commercialisation individuels pour leurs couvre-chefs et à contrôler elle-même les recettes de sponsoring correspondantes. Dans d’autres pays, c’est depuis longtemps la norme: Loïc Meillard porte par exemple Ochsner Sport sur son casque, tandis que Marco Odermatt y arbore le logo de Red Bull.

«Une situation gagnant-gagnant»

Pour le directeur alpin norvégien Claus Ryste, ce changement est une situation gagnant-gagnant. «Nous avons décidé, en tant que fédération et avec Telenor, notre sponsor principal, que les athlètes au statut A pouvaient commercialiser leur propre casque, comme le font la plupart des nations de la Coupe du monde. C’était la principale raison pour laquelle les athlètes norvégiens avaient le sentiment d’être traités injustement par rapport à leurs concurrents», a-t-il déclaré à Ski Racing Media.

«Au sein de l’équipe, chacun, que Red Bull le prenne sous contrat ou non, a la possibilité de vendre son casque à d’autres sponsors. Cette possibilité n’existait pas auparavant. J’y vois une situation gagnant-gagnant», a poursuivi le directeur sportif.

Les skieurs satisfaits

Selon Ski Racing Media, Henrik Kristoffersen et Timon Haugan ont entre-temps signé des contrats de marketing individuels avec Red Bull. Henrik Kristoffersen peut ainsi enfin porter le logo Red Bull tant attendu sur son casque et sa casquette.

D’autres grands skieurs norvégiens saluent eux aussi cette nouvelle réglementation. Pour Thea Louise Stjernesund, il s’agit avant tout de profiter les uns des autres: «Il est très important que, même si l’on en tire personnellement profit, la fédération et l’équipe puissent également en profiter. Cela renforce l’esprit d’équipe.»

«C’est formidable. Le processus a duré des années et nous avons enfin la possibilité de régler cette question. Nous sommes désormais au même niveau que tous les autres», a déclaré Atle Lie McGrath.