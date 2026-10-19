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«Le ski a été ma vie»
Un spécialiste autrichien de la vitesse annonce sa retraite immédiate

À quelques jours du début de la saison, un skieur autrichien annonce sa retraite. Max Franz met un terme à une carrière marquée par de nombreuses blessures.
Publié: il y a 3 minutes
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Max Franz range les lattes.
Photo: Sven Thomann
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Ramona Bieri

«Après de nombreuses années dans le ski de compétition, le moment est venu pour moi de mettre un terme à ma carrière de skieur alpin.» C’est par ces mots que Max Franz annonce sa retraite sur Instagram. L'Autrichien ne disputera donc pas de 173e course de Coupe du monde.

Cette décision n’a pas été facile à prendre. «Le ski a été ma vie. Il m’a façonné et m’a offert des moments inoubliables.» Le spécialiste de la vitesse revient sur ses trois victoires en Coupe du monde et sur ses dix podiums au total. En 2017, il avait pris la troisième place de la descente des Mondiaux de Saint-Moritz.

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Mais ces succès ne sont pas les seuls éléments marquants de la carrière de Max Franz. Celle-ci a aussi été jalonnée de nombreuses blessures. «Je suis souvent tombé, j’ai souvent été blessé et j’ai dû me battre encore et encore pour revenir», écrit-il. Sa dernière blessure a été particulièrement grave. En novembre 2022, l’Autrichien chute lors de l’entraînement de descente à Copper Mountain (USA) et se fracture les deux jambes. Beaucoup pensaient alors que sa carrière était terminée, mais il n’a jamais songé à abandonner. Il s’est au contraire battu et a cru en lui, avant de faire son retour l’hiver dernier à Val Gardena. «Ce moment restera pour toujours l’un des plus précieux de ma vie.»

L'hommage de ses pairs

Pourtant, le moment est désormais venu pour Max Franz de reconnaître «que cela suffit». Durant l’été encore, il s’est entraîné dans l’objectif de reprendre le départ d’une course de Coupe du monde, et ce malgré un nouveau revers au printemps. Après son retour, il a d’une part perdu son statut au sein du cadre et, d’autre part, les douleurs dans ses jambes se sont à nouveau intensifiées: Max Franz a dû subir une nouvelle opération. Il ne saurait dire combien de fois il a déjà été opéré.

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Les conséquences : dix jours de béquilles et six semaines de rééducation. «Le ski m’a appris à être patient, à faire preuve de courage et à toujours me relever, même après les périodes les plus difficiles», écrit Max Franz. Il remercie également tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. D’anciens coéquipiers et concurrents ont apporté leur soutien à Max Franz après l’annonce de sa décision. «Un battant, un modèle, un vrai sanglier», écrit notamment Marco Büchel. Et d’ajouter : «Tout de bon, mon ami. Bienvenue de l’autre côté.»

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