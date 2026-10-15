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Au cœur des Dolomites
Une innovation inattendue verra le jour lors du slalom d’Alta Badia

La Gran Risa accueillera une grande nouveauté cet hiver: un slalom nocturne viendra compléter le traditionnel géant masculin.
Publié: il y a 2 minutes
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Marc Rochat et les autres skieurs slalomeront de nuit à Alta Badia.
Photo: AFP
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Fabienne Kleinhenz

La mythique Gran Risa, au cœur des Dolomites, figure au calendrier de la Coupe du monde depuis 1985. Réputée pour ses exigences techniques en géant, la piste du Sud-Tyrol accueillera cette année une nouveauté: en plus du slalom géant masculin prévu le dimanche 20 décembre, un slalom nocturne sera organisé le lendemain.

Les préparatifs avancent à grands pas. Ces derniers jours, le comité d’organisation a rencontré les responsables de la FIS pour une inspection du parcours, effectuée notamment sous les projecteurs en soirée. Des représentants de la Fédération internationale de ski, de la Fédération italienne des sports d’hiver (FISI) et des organisateurs ont pris part à cette visite.

Loïc Meillard, Tanguy Nef et les autres spécialistes du virage court auront donc bientôt rendez-vous avec la Gran Risa dans une configuration inédite. Ils s’élanceront de nuit sur près de 190 mètres de dénivelé, avec les Dolomites en toile de fond.

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