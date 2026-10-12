C'est fait! Zermatt effectue son retour en Coupe du monde de ski!

Le cirque blanc devrait retrouver Zermatt dès mars 2028. La station valaisanne figure au calendrier provisoire de la FIS, tandis que Franz Julen et ses collègues investissent des millions pour faire renaître une descente spectaculaire sur le Gornergrat.

Marcel W. Perren

Il s'agissait jusqu'ici sans doute du plus grand revers de la carrière pourtant brillante de Franz Julen, ancien directeur général d’Intersport International. Au printemps 2024, la FIS retire du calendrier de la Coupe du monde la descente transfrontalière de la Gran Becca, portée par le Zermattois et dont le départ était donné en Suisse, avant une arrivée en Italie. Cela, malgré un contrat encore en vigueur. Mais la suite donne raison à Karl Frehsner, figure légendaire des entraîneurs, qui avait un jour confié à Blick: «Celui qui s’en prend à Franz Julen se heurte à un mur de granit!»

Le frère aîné de Max Julen, champion olympique de géant, riposte en privant immédiatement les équipes de l’élite mondiale de ski de leurs entraînements estivaux à Zermatt. Une décision qui plonge le monde du ski alpin dans l’incertitude. L’ancien président de la FIS Johan Eliasch et les dirigeants de Swiss-Ski finissent alors par devoir composer avec le puissant entrepreneur valaisan.

Après avoir tenu bon pendant un an, Franz Julen finit par céder à Swiss-Ski, pour plusieurs dizaines de millions de francs, les droits d’exploitation administrative du glacier du Théodule. En contrepartie, Eliasch lui confirme par écrit que Zermatt retrouvera le calendrier de la Coupe du monde à partir de la saison 2027/28, dans la seconde moitié du mois de mars. Mais ce ne sera pas sur la Gran Becca: le projet repose désormais sur une descente entièrement repensée sur le Gornergrat.

13 millions pour redessiner la piste

Johan Eliasch a depuis quitté la présidence de la FIS, en juin dernier, remplacé par le Liechtensteinois Alexander Ospelt. À Zermatt, le travail se poursuit néanmoins à un rythme soutenu. Sous la houlette de Julen, la station prépare activement son retour au plus haut niveau.

Les Zermattois investissent quelque 13 millions de francs dans le réaménagement de la piste du Gornergrat, qui a accueilli des courses internationales jusqu’en 1967 et reste accessible au public. Le tracé historique, sur lequel Jean-Daniel Dätwyler s’était imposé en descente en 1967, mesurait six kilomètres. La nouvelle version n’en comptera plus que 3,2.

Pour dessiner ce parcours, Didier Défago (48 ans), champion olympique de descente, s’est associé à Pirmin Zurbriggen (63 ans), autre grande figure du ski suisse.

Un saut spectaculaire en perspective

Le clou du spectacle devrait se situer sur le toit de la galerie ferroviaire du Gornergrat : les coureurs y parcourront environ 300 mètres avant de s’élancer dans un saut qui promet d’être impressionnant.

«Les caméras pourront être placées de manière à filmer les sauts spectaculaires tout en offrant une vue sur le Cervin. De telles images feraient le tour du monde et constitueraient une publicité formidable pour notre sport», estime Zurbriggen. Quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, l’ancien champion apporte son expertise au projet en qualité de conseiller et d’ambassadeur. Son fils aîné, Elia, est quant à lui responsable de la piste.

Marco Odermatt et Franjo von Allmen emballés

Les stars de Swiss-Ski ont déjà pu se faire une idée précise de ce qui les attendra à Zermatt. En août, Franz Julen leur a présenté les plans de cette descente hors normes, notamment à Marco Odermatt, Franjo von Allmen et leurs coéquipiers.

«Si les Zermattois parviennent à réaliser le projet exactement comme prévu, nous assisterons à une course vraiment spectaculaire en mars 2028», se réjouit Franjo von Allmen, triple champion olympique.

Marco Odermatt, quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, salue lui aussi l’ampleur du projet: «À notre époque, il est loin d’être évident que des gens déploient des efforts aussi considérables pour mettre sur pied une course de Coupe du monde, comme le font actuellement les Zermattois. Je leur en suis extrêmement reconnaissant et je me réjouis de voir une nouvelle épreuve de Coupe du monde en Suisse.»

Un ancien champion du monde plaide pour davantage de prudence

À ce stade, tout semble indiquer que la descente masculine du Gornergrat fera son entrée au calendrier de la Coupe du monde en mars 2028. Selon les informations de Blick, Zermatt figure bien au calendrier provisoire de la saison 2027/28.

Le calendrier des travaux est serré: le chantier doit être achevé à l’automne 2027. Les premiers entraînements sont prévus en janvier 2028, avant une répétition générale quatre semaines plus tard, sous la forme d’une descente de Coupe d’Europe.

Une voix influente plaide toutefois pour davantage de prudence. Lors des dernières réunions internes, l’Autrichien Hannes Trinkl, champion du monde de descente en 2001 et responsable des épreuves de vitesse masculines à la FIS, a défendu l’idée de repousser le lancement à 2029. Selon nos informations, il estime que le projet mériterait une phase de tests plus longue.

À Zermatt comme chez Swiss-Ski, on reste pourtant convaincu que les essais prévus en janvier et février 2028 suffiront à valider le parcours et à permettre le lancement de la course dès le mois de mars.

Le directeur général de la FIS, Urs Lehmann, partage-t-il cet optimisme? «Tout le monde, chez nous, a reconnu l’immense potentiel de la descente du Gornergrat. Mais il est également essentiel de ne pas brûler les étapes et de faire les choses correctement. S’il y a une équipe capable de répondre aux exigences d’ici à 2028, c’est bien celle de Franz Julen à Zermatt, en collaboration avec Swiss-Ski.»