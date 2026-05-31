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«Très compliqué à gérer»
Théos Tourreilles perd en tant que coach mais gagne en tant que joueur

Théos Tourreilles a disputé deux finales samedi à Yverdon. Coach d'Albaladejo, il a perdu avec les féminines, avant de remporter sa finale avec le Stade Lausanne RC en tant que joueur.
Publié: il y a 59 minutes
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Après avoir perdu la finale féminin en tant que coach, Théos Tourreilles a remporté la finale masculine avec le Stade Lausanne RC.
Photo: Thomas Freiburghaus
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

Théos Tourreilles se démultiplie sur la pelouse du stade Municipal d'Yverdon, où se déroulait samedi le Suisse Rugby Finals Day. En un changement de maillot, ce Français est passé de son rôle de coach de Albaladejo RC Lausanne à celui de joueur du Stade Lausanne RC.

Tout donner, sur le banc comme sur le terrain

Quelques minutes seulement après avoir perdu la finale de LNFA avec l'Albaladejo Ladies, il doit donc partir s'échauffer pour la finale masculine, qui commence dans moins d'une demi-heure. Entre deux pas chassés, il vient consoler une de ses joueuses, les larmes aux yeux.

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«C’est très compliqué à gérer. L’émotion prend le dessus. Il y a beaucoup de soi à donner, pour motiver les filles», explique-t-il. Après avoir tout donné dans sa zone technique – au point de se prendre le bec avec la capitaine adverse – il a dû remettre l’ouvrage sur le métier en étant titularisé en tant que joueur avec le Stade Lausanne face à Yverdon, pour la finale de LNA.

Champion national en Lettonie

Heureusement pour lui, cette fois, la réussite a été de la partie, avec une victoire lausannoise surréaliste au bout du suspense (40-39). Une satisfaction énorme pour Théo Tourreilles, qui dit tout de même avoir mis son focus sur l’équipe féminine. «Tu t’oublies un peu quand tu es entraîneur. Mais je priorise les filles avant tout. Et après, je gère comme je peux. Du rugby, j’en ai un peu fait», sourit l'originaire de Toulon, où il a commencé son sport. Avant un parcours qui l’a vu aller jusqu’en Lettonie.

«J’ai aussi été champion là-bas!», se réjouit-il. En parallèle, il travaille pour une entreprise russe, mais se voit obligé de partir au début de la guerre en Ukraine. A peine après avoir atterri en Suisse, son frère le pousse à refouler les terrains de rugby. «Ça fait deux ou trois ans que je coach les filles en jouant à côté, explique-t-il. Et je suis arrivé au Stade cette année. C’est une première perf’ incroyable!»

Après une journée plus qu'éprouvante, conclue avec un bilan d’une finale perdue pour une remportée, Théos Tourreilles ne va pas encore se reposer. Tant les filles que les garçons ont prévu de fêter une belle journée de rugby. Il lui faudra encore choisir qui prioriser, pour celui qui commence à comprendre comment jongler entre ses différents rôles.

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