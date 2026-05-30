DE
FR

«De loin mes plus belles émotions»
La victoire surréaliste du Stade Lausanne RC et de la famille Pharaony

Le Stade Lausanne RC a remporté le titre de champion suisse en battant le grand favori Yverdon au terme d'un match palpitant (40-39). Un premier titre depuis 40 ans qui a une portée particulière pour la famille Pharaony.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
1/4
Le Stade Lausanne RC a remporté samedi la finale face à Yverdon RC, devant champion de Suisse.
Photo: Thomas Freiburghaus
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

«Dédé» est en larmes. Il y a quelques secondes, son fils Henry vient d’offrir au Stade Lausanne RC son premier titre de champion depuis 40 ans, sur un essai venu d'ailleurs. Un scénario hollywoodien qui a permis aux Lausannois de vaincre Yverdon RC lors de la finale de LNA, pour un point, inscrit à la dernière minute.

Des gamins de l'école de rugby de Lausanne

«Ce sont de loin mes plus belles émotions dans le rugby», déclare André Pharaony, le papa, aussi vice-président et entraîneur des avants de l'équipe lausannoise. Avec ses deux fils Henry et Louis (capitaine habituel, mais suspendu pour ce match), ils viennent donc d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de leur club de toujours. «C’est extraordinaire. J’avais deux objectifs dans le rugby: jouer en LNA avec mes deux fils. Et gagner le titre», énonce André Pharaony. Après avoir joué avec Louis en 2016, il l’a fait avec Henry en 2018. Premier objectif rempli. Et deuxième également, après cette victoire hallucinante de samedi. Celui-ci lui coûtera un tatouage du logo du club et sept étoiles sur l’arrière-train.

«Ma vie, c’est ce club. Je dédie cette victoire au 'prez' Andrew Cummins. On était tous les deux, presque seuls, pendant des années», continue «Dédé». Aujourd’hui, ils ont amené de nombreux jeunes Lausannois tout en haut du rugby suisse. Sur la feuille de match samedi face à Yverdon, douze «gamins» formés à l’école de rugby de Lausanne (ERL) – dont André Pharaony est le président. «On est 100% amateur face à une équipe de mercenaires», jubile «Dédé».

Une histoire familiale

Plus loin, son fils Henry est pris dans les bras par chaque membre de sa «famille» du Stade. Le jeune homme de 26 ans vient de réaliser le meilleur match de rugby de sa vie, réussissant huit transformations et inscrivant l’essai du titre, à la dernière minute de la rencontre.

«C’est surréaliste, je n’arrive toujours pas à expliquer la sensation. Sur le moment, je ne réalise même pas que ça gagne le match», sourit Henry Pharaony après avoir soulevé la coupe, cloche du meilleur joueur de la rencontre autour du cou. «J’étais à cinq mètres, il fallait que je marque. J’ai mis tout le gaz qu’il me restait», continue-t-il. Et le gaz, il ne lui en restait plus beaucoup, lui qui a eu des crampes plusieurs dizaines de minutes avant son essai décisif. «Derrière moi, plusieurs générations de joueurs, tous les fans, m’ont poussé», tente-t-il d’expliquer, conscient de la portée historique de son action.

Une victoire du «Stade» qui revêt donc une dimension familiale symbolique. «Je voulais jouer pour mon frère suspendu. Mon père, c’est la personne qui m’a poussé dans ma carrière rugbystique. Ma mère est une amoureuse de la performance. C’est un effort collectif qui nous amène à ce moment», résume bien Henry Pharaony. Et au-delà de la petite famille, le héros du jour n’oublie pas ses copains de l’ERL, avec qui il a commencé son sport, à quatre ans. Vingt-deux ans d’amitié et un titre pour l’éternité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus