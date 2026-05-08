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Recalé à la visite médicale
Les médecins interdisent à Noah Dettwiler de faire son grand retour

Noah Dettwiler, 21 ans, espérait retrouver la piste au Mugello après un grave accident en octobre. Mais le contrôle médical l’en a empêché. Le pilote suisse pourrait revenir dans un mois à Imola.
Publié: 19:49 heures
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Noah Dettwiler voulait prendre le départ du championnat au Mugello.
Photo: BENJAMIN SOLAND
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Matthias Dubach

Les photos de Noah Dettwiler, 21 ans, sur sa Ducati dans la voie des stands sont déjà prêtes. Son écurie se prépare pour la première séance d'entraînement. Le pilote suisse est présent sur le célèbre circuit du Mugello pour effectuer son retour dans le monde de la moto, six mois et demi après son accident qui a failli lui coûter la vie.

Puis, la nouvelle tombe: Noah Dettwiler est interdit de départ. Lors du contrôle médical obligatoire que chaque pilote doit passer après une blessure, le Soleurois est recalé et est déclaré inapte à reprendre la piste.

Prochaine course dans un mois

L’équipe médicale du championnat italien souhaite d’abord procéder à une évaluation plus approfondie de l’état de Noah Dettwiler avant de lui donner le feu vert. Le temps disponible sur place n’est pas suffisant pour réaliser ces examens. Le pilote Ducati ne pourra donc pas participer aux deux courses du week-end. Son manager, Daniele Camuso, explique: «Les médecins ne sont pas d’accord sur tous les points, c’est pourquoi, par mesure de précaution, le feu vert n’a pas été donné».

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Le retour tant attendu pourrait ainsi avoir lieu au plus tôt dans quatre semaines, lors de la troisième manche du championnat à Imola. Noah Dettwiler avait déjà manqué la première course il y a deux semaines à Misano, de sa propre initiative, estimant ne pas être suffisamment en forme après une chute lors des essais. Il devra donc patienter encore avant de retrouver la grille de départ, pour la première fois depuis sa lourde chute lors du Grand Prix de Malaisie, fin octobre.

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