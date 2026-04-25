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Septuple champion MotoGP
Marc Marquez remporte le sprint sous la pluie à Jerez

Marc Marquez, septuple champion MotoGP, a triomphé samedi sous la pluie au sprint du GP d’Espagne à Jerez, devançant Francesco Bagnaia. Blessé à l’épaule il y a six mois, l’Espagnol a dominé une course marquée par de nombreuses chutes.
Publié: 16:37 heures
Marc Marquez, septuple champion du monde MotoGP, a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne à Jerez..
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Marc Marquez, septuple champion du monde MotoGP, a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne à Jerez. Cette 4e manche de la saison fut folle et marquée par bon nombre de chutes. Marc Marquez, toujours convalescent après une blessure à l'épaule droite il y a six mois, s'est montré le meilleur et le plus rapide sur les 12 tours du sprint, devant son coéquipier chez Ducati, l'Italien Francesco «Pecco» Bagnaia.

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Ses compatriotes Franco Morbidelli (Ducati-VR46) et Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) finissent à de belles 3e et 5e places, encadrant la KTM du Sud-Africain Brad Binder. Intouchable depuis la fin de la saison 2025, avec cinq victoires d'affilée, et favori pour le titre cette année, l'Italien Marco Bezzecchi sur Aprilia s'est fait également piéger par la pluie et a chuté pour finir 17e à trois tours du leader.

Compte tenu des conditions météo, la direction de la course avait autorisé les concurrents à changer de moto, à 10 tours de la fin. C'est ce qu'a fait Marc Marquez après être lui aussi tombé sous la pluie en fin de course. En allant chercher sa deuxième monture dans les stands, il est passé par une étendue d'herbe au lieu du chemin imposé, mais cela ne lui a valu aucune pénalité. Les pilotes disputeront dimanche à 15h la course du Grand Prix d'Espagne sur 25 tours.

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