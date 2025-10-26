Images terribles lors de la course Moto3 à Sepang, en Malaisie! Avant même le départ, le champion du monde Jose Antonio Rueda a percuté violemment la moto de Noah Dettwiler. Le pilote suisse a subi plusieurs arrêts cardiaques et a perdu beaucoup de sang, selon son père.

1/5 L'horreur avant même le départ de la course: un pilote a percuté violemment par l'arrière Noah Dettwiler. Photo: Screenshot MotoGP.com

Matthias Dubach

Alors que les courses Moto2 et MotoGP du Grand Prix de Malaisie se déroulent normalement, l’inquiétude demeure autour de l’état du pilote Moto3 suisse Noah Dettwiler, 20 ans, grièvement blessé après un terrible crash. «Je prie pour les deux pilotes Moto3», a déclaré Álex Márquez, vainqueur du GP, après sa victoire.

Blick est allé s'enquérir de l'état de santé du pilote directement auprès de son père, Andy Dettwiler. Et les nouvelles sont alarmantes. «Ils ont lutté pour sauver sa vie», confie-t-il. Avec son épouse Nicole, il ont décidé d'entamer un long voyage vers la Malaisie.

La situation apparaît plus grave encore qu’on ne l’avait imaginé dans un premier temps. Le jeune homme de 20 ans est actuellement hospitalisé dans un état stable.... pour le moment. Il est encore trop tôt pour parler de réelle amélioration. Et pour cause. Noah Dettwiler a subi plusieurs arrêts cardiaques et perdu beaucoup de sang. La rate et les poumons ont été touchés, et il souffre également d’une fracture ouverte à la jambe.

Commotion et fracture pour José Antonio Rueda

Difficile d’imaginer ce que vivent ses parents en ce dimanche dramatique. Le vol vers Kuala Lumpur sera sans doute le plus long de leur vie. Le champion du monde Moto3, José Antonio Rueda, 19 ans, qui a percuté Andy Dettwiler de plein fouet, s’en est quant à lui tiré avec une commotion cérébrale et une fracture à la main.

Mais que s'est-il passé concrètement? La course de la catégorie Moto3 n’avait même pas encore débuté et les pilotes rejoignaient à peine la grille de départ lorsque le terrible choc s'est produit.

Noah Dettwiler, 20 ans, semble avoir rencontré un problème avec sa KTM. Les images montrent en tout cas le Suisse rouler à faible allure sur le bord de la piste. C'est alors que le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda arrive, lancé à toute vitesse. Il ne voit pas du tout Noah Dettwiler et percute violemment le Soleurois par l'arrière.

Des images terrifiantes

La scène est d’une violence rare! Sans savoir ce qui lui arrive, Noah Dettwiler s'envole littéralement de sa machine et glisse sur la chaussée. Les drapeaux rouges sont immédiatement sortis. La course n'est même pas lancée. Les deux pilotes doivent recevoir les premiers soins directement sur la piste.

Sur ServusTV, l'ancien pilote de course Alex Hofmann a commenté la scène, sous le choc: «C'est malheureux. Pourquoi Noah roulait-il sur la piste avec un défaut? Pourquoi Rueda ne regarde-t-il pas devant lui lors du tour d'observation? J'espère que ce n'est pas grave.»

Les deux pilots ont été évacué vers l'hôpital en hélicoptère, lors d'un sauvetage qui a pris beaucoup de temps. La course proprement dite n'a pu commencer qu'avec environ une heure et demie de retard.