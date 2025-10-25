DE
Devant les Espagnols
Bagnaia triomphe lors du sprint en Malaisie

Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du Grand Prix de Malaisie en MotoGP.
La joie de Francesco Bagnaia, vainqueur du sprint à Sepang
Photo: Aaron Favila
ATS Agence télégraphique suisse

Francesco Bagnaia s’est imposé lors de la course sprint du Grand Prix de Malaisie en MotoGP. L'Italien a devancé les Espagnols de chez Ducati-Gresini Alex Marquez (2e) et Fermin Aldeguer (3e) samedi sur le circuit de Sepang.

Parti en pole position pour la troisième fois de la saison, le pilote Ducati s'est imposé avec une marge de 2''259 sur Alex Marquez. A noter que Fermin Aldeguer fait l'objet d'une enquête pour une pression des pneus possiblement non-conforme.

Grâce à sa deuxième place, Alex Marquez est assuré de remporter le «titre» honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc, déjà assuré du titre dans la catégorie reine. Bagnaia a quant à lui récupéré la 3e place au général, un point devant Marco Bezzecchi (7e samedi). Blessés, Marc Marquez (Ducati) et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie, 20e des 22 manches de la saison.

