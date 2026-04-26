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Grand Prix de Jerez
Alex Marquez s'impose en patron après la chute de son frère Marc

Déjà vainqueur l’an passé, Alex Marquez triomphe encore à Jerez. Il devance Marco Bezzecchi, qui conserve la tête du classement, dans une course marquée par la chute de Marc Marquez.
Publié: 15:22 heures
Comme l'an dernier, Alex Marquez s'est imposé sur le circuit de Jerez, en Andalousie.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne à Jerez, comme l'an dernier. L'Espagnol s'est imposé devant l'Italien Marco Bezzecchi, qui conserve la tête du classement des pilotes.

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Le petit frère de Marc Marquez a récidivé sur le circuit andalou, là où il avait débloqué son compteur en MotoGP en 2025. Parti en cinquième position, il a signé son quatrième succès dans la catégorie reine.

Chute de Marc Marquez

Marco Bezzecchi, vainqueur des trois premiers Grands Prix de la saison, a cette fois dû s'avouer vaincu. Il conserve toutefois la tête du classement des pilotes, avec 11 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin, 4e dimanche.

Champion du monde en titre et vainqueur du sprint samedi, Marc Marquez a chuté en début de course. La troisième place du podium est revenue à l'Italien Fabio Di Giannantonio.

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