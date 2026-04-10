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Déjà enceinte aux JO
Le couple phare du curling suisse attend un deuxième enfant

Yannick Schwaller, médaillé de bronze aux JO 2026, et son épouse Briar attendent leur deuxième enfant. Le couple avait gardé le secret pendant les Jeux de Cortina, où leur fils River était devenu viral.
Publié: il y a 26 minutes
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Loes des Jeux olympiques de Cortina, Briar Schwaller-Hürlimann était déjà enceinte de cinq mois.
Photo: Sven Thomann
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Yara Vettiger

Le couple phare du curling suisse a gardé la nouvelle secrète jusqu’à présent: Yannick Schwaller, médaillé de bronze aux JO et son épouse Briar Schwaller-Hürlimann attendent leur deuxième enfant. Le bébé naîtra fin juin.

Si cette grossesse n’est révélée que maintenant, ce n’est pas un hasard. Lors des Jeux olympiques de Cortina, une autre histoire les concernant avait déjà fait le tour des médias: celle de leur fils River, 1 an. Vêtu d’un maillot suisse rouge et tenant un balai de curling, il est devenu viral sur les réseaux sociaux sour le nom de «Curling Baby», récoltant des millions de vues et s’imposant comme l’une des stars inattendues des Jeux.

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«Nous ne voulions pas de distraction supplémentaire», explique Briar Schwaller-Hürlimann dans la «Schweizer Illustrierte». Les projecteurs étaient déjà largement braqués sur River, et le couple souhaitait avant tout rester concentré sur la compétition. Elle avait donc dissimulé son ventre avec des vêtements amples, alors qu’elle était déjà enceinte de cinq mois à l’époque.

Le nom reste secret

C’est ainsi qu’elle a participé aux Jeux olympiques, sur la plus grande scène sportive mondiale. Avec son mari, elle a disputé le tournoi de double mixte durant la première semaine de la compétition. «J’ai senti le bébé pendant les matchs. Cela m’a enlevé toute nervosité», raconte la joueuse de 32 ans. Le duo a terminé à la septième place.

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Une expérience hors du commun, qui a profondément marqué leur parcours sportif. Alors que d’autres équipes se battaient pour les médailles, elle sentait la vie grandir en elle à chaque pierre lancée. Yannick Schwaller a ensuite brillé avec l’équipe masculine, décrochant la médaille de bronze olympique.

Pour le couple, il s’agira donc du deuxième enfant après River. Le prénom de leur fille reste pour l’instant secret. Une chose est sûre: après le bronze olympique et le succès médiatique de leur fils, un nouveau chapitre majeur s’ouvre déjà pour les Schwaller.

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